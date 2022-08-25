Звезды WNBA уезжают за границу, несмотря на арест Бритни Гренье в России

Когда звезда WNBA Джанкель Джонс с нетерпением ждала своего межсезонья в этом году, она не могла не думать о своей подруге Бритни Грейнер, которая была задержана в России с февраля после того, как таможенники арестовали ее в подмосковном аэропорту.

«Ее не было с нами, ее не было со своей командой и WNBA, и ее семья не может ее видеть», — сказал Джонс. «Просто быть там и понимать, что он легко мог быть кем-то другим в нашей команде, и как бы чувствовать вес этого.

«Когда ты так близко к этому человеку, все немного по-другому».

Грейнер, как и Джонс, была в России в межсезонье WNBA, чтобы пополнить свою относительно скромную зарплату, играя за одну из самых высокооплачиваемых женских баскетбольных команд в мире. Но вместо этого на предстоящий сезон 28-летний Джонс подписал контракт с турецкой командой.