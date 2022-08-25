Звезды WNBA уезжают за границу, несмотря на арест Бритни Гренье в России

Когда звезда WNBA Джанкель Джонс с нетерпением ждала своего межсезонья в этом году, она не могла не думать о своей подруге Бритни Грейнер, которая была задержана в России с февраля после того, как таможенники арестовали ее в подмосковном аэропорту.
«Ее не было с нами, ее не было со своей командой и WNBA, и ее семья не может ее видеть», — сказал Джонс. «Просто быть там и понимать, что он легко мог быть кем-то другим в нашей команде, и как бы чувствовать вес этого.
«Когда ты так близко к этому человеку, все немного по-другому».
Грейнер, как и Джонс, была в России в межсезонье WNBA, чтобы пополнить свою относительно скромную зарплату, играя за одну из самых высокооплачиваемых женских баскетбольных команд в мире. Но вместо этого на предстоящий сезон 28-летний Джонс подписал контракт с турецкой командой.
«Что заставляет меня чувствовать себя комфортно, когда я возвращаюсь в Россию?» — сказал Джонс. «БГ прежде всего дома. Отношения между США и Россией улучшаются. Война на Украине окончена».
Игра за границей по-прежнему очень популярна среди игроков WNBA, которые хотят заработать больше денег или получить больше профессионального опыта, но несколько агентов и игроков сообщили The New York Times, что они не знали, что кто-то будет играть в ней из-за тяжелого положения Гринер и войны. В России не сезон. WNBA заявила, что у нее нет полного списка игроков, выезжающих за границу, поскольку плей-офф продолжается.
Пандемия коронавируса уже лишила игроков WNBA возможности за границей в зараженных вирусом странах, таких как Китай и Южная Корея, еще до войны на Украине, и задержание Гринер, по сути, также оставило Россию под запретом. Игроки по-прежнему выбирают такие места, как Турция, Израиль, Испания, Италия и Франция.
«Всегда будут определенные риски, связанные с пребыванием в чужой стране, но есть риски и в вашей собственной стране», — сказал Джонс, имеющий гражданство Багамских и Боснийских островов. «У нас есть очень короткое или очень маленькое окно, чтобы заработать те деньги, которые мы зарабатываем за границей, поэтому мы должны убедиться, что извлекаем из этого выгоду».
Решение в этом году играть за границей чревато опасностью из-за задержания Грайнера, но личные и финансовые трудности, которые годами вынуждают игроков за границу, продолжаются. В некоторых частях мира есть проблемы с политикой и безопасностью, но некоторым игрокам нужны деньги, а другим будет трудно растрачивать деньги, которые могут значительно увеличить их годовой доход. Для других поездка за границу дает дополнительное время, чтобы отточить свою карьеру, игровое время недоступно в WNBA, которая имеет всего 144 слота в списке из 12 команд и сезон, который длится всего несколько месяцев. Некоторым игрокам просто нравится работать на улице.
Ситуация Гринер изменила риски, связанные с этим выбором.
31-летняя Гринер, одна из самых известных звезд WNBA, недавно была признана российским судом виновной в хранении и контрабанде наркотиков и приговорена к девяти годам колонии после того, как таможенники заявили, что обнаружили в ее багаже масло каннабиса. Она обжалует свой приговор, и представители Госдепартамента США утверждают, что ее задержали несправедливо. Официальные лица США и России обсуждали обмен пленными, чтобы вернуть Гренье домой, возможно, вместе с другими удерживаемыми американцами.
Когда ее поймали, Грейнер возвращалась в Россию, чтобы присоединиться к Джонсу в их команде УГМК Екатеринбург в плей-офф. Гринер играла в клубе WNBA Phoenix Mercury с 2013 года, а вскоре после этого также присоединилась к Екатеринбургу, одному из нескольких клубов, принадлежащих высокооплачиваемым олигархам из политических соображений и соображений гордости. На данный момент эти клубы не рассматриваются из-за ареста Гренье и войны в Украине.
«Некоторые деньги были сняты со стола для некоторых людей», — сказал Майк Каунд, агент, который представляет десятки профессиональных баскетболистов. «Они немного снизили общую среднюю зарплату, но другие страны, особенно Турция, выросли, и они подняли свои деньги, потому что поняли, что могут получить игроков, которых раньше не могли достичь».
Что вы знаете о деле Бритни Грейнер?
Максимальная годовая базовая зарплата игроков WNBA составляет 228 094 доллара, и только три игрока заработали эту сумму в этом году. По данным Spotrac. Зарплата Гринер чуть ниже максимальной. Минимум около 60 тысяч долларов. Максимальная зарплата для каждой команды составляет около 1,4 миллиона долларов, чтобы заполнить 12 мест в списке. Лига предлагает награды за получение таких наград, как «Лучший защитник года», а также помогает игрокам находить тренировочные заклинания или маркетинговые сделки во время спада.
Напротив, некоторые игроки могут заработать более миллиона долларов, играя за границей. Джонс, играющий за «Коннектикут Сан» с 2016 года. Однажды он сказал ESPN Всю свою зарплату в WNBA — 205 000 долларов в этом сезоне — она заработала за один месяц, играя в России. Игроки в турецких лигах могут зарабатывать сотни тысяч долларов за сезон.
Джонс подписал контракт с Чукуровой в Мерсине, Турция, на следующий сезон, как и игроки WNBA Челси Грей и Брайан Ян. Бренна Стюарт и Эмма Месиман, выступавшие за Екатеринбург, подписали контракт с «Фенербахче» в Стамбуле.
Генеральный координатор Чукуровой Индер Онло сказал, что команда не смогла бы подписать этих игроков, если бы их предложили российские команды.
«Теперь, когда у игроков не так много вариантов, и поскольку турецкая лига является второй по значимости лигой в мире, настала наша очередь принимать самых ценных игроков в мире», — сказал Онло.
Маркус Креншоу, агент, который представляет более дюжины игроков WNBA, скоро может увидеть день, когда игроки WNBA не будут искать внешние возможности для пополнения своего дохода в межсезонье. «Не каждая девушка пытается заработать миллион долларов, — сказал он. «Они просто пытаются хорошо зарабатывать».
Но Креншоу также сказал, что некоторые уезжают за границу, чтобы провести дополнительное игровое время, которого у них нет в WNBA.
Защитник «Лос-Анджелес Спаркс» Лекси Браун сказала, что командам WNBA «придется найти способ расставлять приоритеты и ценить этих игроков, этих липких игроков, чтобы удержать их здесь».
Браун, дочь бывшего игрока НБА Де Брауна, сказала, что ее финансовые потребности отличаются от других игроков, потому что у нее нет иждивенцев. Она сказала, что не относится к калибру игрока, который обычно получает предложения играть в России, но она не хотела бы играть в России, даже если бы у нее была такая возможность.
«Меня никогда не заботило, насколько хорошо они обращались с американцами, игроками из еккатов, — сказал Браун. «Вы должны смотреть глубже, вы должны исследовать, как они относятся к своим согражданам в целом. Это было не то место, откуда я хотел бы брать деньги».
Она сказала, что даже если Гренье освободит досрочно, она не думает, что кому-то должно быть комфортно брать деньги у российских команд.
Каунд и Креншоу сказали, что их клиенты не беспокоятся о своей безопасности снаружи.
«Я уверен, что он там, но буквально никто не сказал мне: «Чувак, я беспокоюсь о том, чтобы попасть в тюрьму за то, что я несу», — сказал Каунд, — их безопасность».
Испытания Бритни Грейнер в России
Звезда НБА несколько месяцев томился в российской тюрьме за контрабанду в страну масла каннабиса.
Не только новобранцы беспокоятся о своих родителях.
Бреонна Джонс, которую The Sun назвали восьмой в 2017 году, прошлой зимой играла в Праге. Ее сестра Стефани Джонс расписалась в Польше. Бреонна Джонс сказала, что ее отец был обеспокоен, пока они были в Европе, но что ее семья «просто хотела убедиться, что я принимаю правильные решения за себя».
«Но попытка добиться финансовой стабильности в будущем и попытаться заработать деньги, пока мы можем, — это, вероятно, самая важная часть решения вернуться за границу», — сказала Бреонна Джонс.
Для тех, кто хочет остаться в США, есть несколько вариантов.
Браун — один из примерно дюжины игроков WNBA, которые взяли на себя обязательство участвовать в Athletes Unlimited, молодой мультиспортивной организации, которая проводит пятинедельный баскетбольный сезон в Лас-Вегасе в межсезонье WNBA. Джон Патриков, один из ее основателей, сказал, что средняя базовая заработная плата составляет около 20 000 долларов.
«Ощущения в Соединенных Штатах иные, чем за границей», — сказала Келси Митчелл, подписавшая контракт с Брауном на второй сезон в Athletes Unlimited. — сказал Митчелл, который также играет за команду WNBA Indiana Fever с 2018 года.
Сезоны некоторых лиг на открытом воздухе не заканчиваются до начала тренировочных сборов WNBA в апреле, и игроки обычно возвращаются в лагерь поздно или в начале сезона в мае. Начиная со следующего сезона, по соглашению с профсоюзом игроков, лига может оштрафовать некоторых игроков-ветеранов, если они не вернутся в лагерь или не начнут сезон, потому что соревнуются в других лигах.
Комиссар WNBA Кэти Энгельберт настаивает на том, что лига не пытается отговорить игроков от поездок за границу во время рецессии.
«Мы хотим глобализировать игру. Это важная опора моей стратегии, и мы знаем, что у нас есть поклонники по всему миру отчасти потому, что игроки играют за границей», — сказал Энгельберт.
Но она добавила: «На последней сессии коллективных переговоров для владельцев было очень важно, чтобы игроки пришли вовремя».
Некоторые игроки WNBA, такие как Стюарт, который играет за Seattle Storm, отвергли это изменение, заявив, что оно помешает им участвовать в зарубежных лигах. Начиная с 2024 года некоторым игрокам вообще не разрешат участвовать в сезоне WNBA, если они не вернутся в тренировочный лагерь.
Энгельберт назвал маркетинговые сделки лиги для игроков альтернативой поездкам за границу, чтобы получить больше денег. Лига может платить отдельным игрокам до 250 000 долларов за маркетинговые сделки; Энгельберт сказала, что ожидает, что лига подпишет около 10 игроков в межсезонье, по сравнению с тремя в прошлом году. Энгельберт сказал, что команды могут тратить в общей сложности до 100 000 долларов на маркетинговые сделки для игроков каждый год, и ожидается, что в этом году они потратят около 20 долларов.
Но с такими большими деньгами, поставленными на карту за границей, международные команды, вероятно, продолжат привлекать игроков WNBA. Но, может быть, не для разницы в России.
«Я могу вам сказать, что есть люди, которые никогда не вернутся в Россию», — сказала 28-летняя Сьерра Бердик, выступавшая за НФЛ, Россию и несколько других европейских стран. «Я думаю, это просто зависит от человека и от того, что ему удобно. Для некоторых людей Европа не для них. Многое произошло в мире, где люди больше не чувствуют себя в безопасности».
Реми Томмен Он писал репортажи в Charlotte, Северная Каролина, и Pura Iziar в Турции.
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