Зверев подал в суд по обвинению в жестоком обращении с семьей

Автор Эрик Годрис | Пятница, 27 августа 2021 г.

Золотой призер Олимпийских игр Александр Зверев добивается судебного иска по опубликованной статье, в которой он обвиняется в жестоком обращении со своим бывшим партнером. Изображение предоставлено: Марк Петерсон / Корлев

Текущий мировой номер 4 Александр Зверев Сейчас он подает в суд после того, как в очередной раз опроверг обвинения бывшего партнера в домашнем насилии, которые были опубликованы в недавно опубликованной статье.

Бывшая девушка Зверева и бывший юниор Ольга Шарипова дала расширенное интервью Slate.com, опубликованное на этой неделе. Интервью содержало подробные сведения от Шарыповой о физическом и словесном оскорблении, которому, по ее словам, она подверглась со стороны Зверева.

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23-летняя Шарыпова впервые заявила об этом в уже удаленном посте в Instagram в октябре прошлого года. Позже она назвала нападавшего как Зверев российскому спортивному сайту Championat.

Шарипова сказала, что на протяжении многих лет их отношений она подвергалась психологическому и физическому насилию, в том числе утверждению, что Зверев пытался задушить ее подушкой в ​​отеле во время Открытого чемпионата США 2019 года.

После публикации новой статьи Зверев объявил в социальных сетях, что подаст в суд как в Германии, так и в США.



24-летний Зверев неоднократно отрицал обвинения своего бывшего партнера. Отвечая на вопрос об обвинениях на его пресс-конференции перед Открытым чемпионатом США сегодня, Зверев еще раз категорически отрицал какие-либо нарушения.

«Я всегда говорил, что обвинения и все, что было сказано, не соответствует действительности», – сказал Зверев. «Суд подтвердил это. Так что мне больше нечего сказать, потому что, как я уже сказал, суд подтвердил, что это неправда. Я ничего не могу сказать по этому поводу».

Но эти обвинения негативно отразились на немце этим летом, в том числе после того, как он выиграл олимпийское золото в мужском одиночном разряде в Токио и на недавнем чемпионате Цинциннати.

Несколько спонсоров и деловых партнеров также разорвали отношения со Зверевым за последние несколько месяцев, хотя никаких упоминаний об обвинениях не было приведено в качестве причины для прекращения этих партнерских отношений.

Slate.com опубликовал в социальных сетях, что они поддерживают статью и знают о судебном иске Зверева.

Вот ответ Slate на заявление Александра Зверева, сделанное ранее сегодня, которое он не предоставил, когда его спросили перед публикацией. pic.twitter.com/dvjEZicvsp – Кэти Рэйфорд (@katie_rayford) 27 августа 2021 г.

Четвертый сеяный Зверев идет победная серия из 11 игр и завоевывает подряд титулы US Open на Олимпийских играх в Токио и Цинциннати. В понедельник Зверев встретится с полуфиналистом Уимблдона Сэмом Куэрри в первом раунде Открытого чемпионата США по теннису.