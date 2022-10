Звоните русской мафии, Берт Кречер едет в Австралию

Берт «Машина» Крайшер — американский комик, актер и звезда реалити-шоу — вернулся в Австралию с совершенно новым шоу.

Берт Крайшер стал отмеченным наградами гигантом индустрии развлечений и мастером почти во всех сферах, в которых он работает: стендап-комедии, телевидение, подкасты, мемуары, альбомы и вскоре его первый полнометражный фильм. В разгар глобальной пандемии он продает арены и легендарный Red Rocks Coliseum, получая множество комедийных наград со всего мира.

Комедийные шоу Kreischer 2020 – в прямом эфире жаркие летние ночи Автомобильный тур и фестиваль комедии «Полностью загруженный» в этом году, на котором Крайшер и его любимые комики побывали на открытых площадках, таких как парки Высшей бейсбольной лиги, ипподром и трибуны. Он может похвастаться двумя самыми популярными комедийными подкастами в мире, Bertcast и 2 Bears 1 Cave (с Томом Сегурой), звездами его шоу на Netflix The Cabin с Бертом Крайшером и ведущим хита The Go Big Show на TBS вместе со знаменитыми судьями T-Pain. Розарио Доусон, Дженнифер Неттлз и Коди Роудс переходят к третьему сезону.

Австралийский тур Берта Кречера 2023 г.

Стадион Джона Кейна в Мельбурне, пятница, 21 апреля.

Театр Аделаиды Тебартон, воскресенье, 23 апреля.

Театр Перт Риверсайд, вторник, 25 апреля.

Конференц-центр Брисбена, пятница, 28 апреля.

Суббота Aware Super Theater Суббота, 29 апреля

Будьте в курсе последних комедийных новостей, обзоров и интервью в Мельбурне сюда.

Три из четырех его специальных комедий в настоящее время транслируются на Netflix, The Machine, Secret Time и Hey Big Boy. Он также снялся, написал сценарий и продюсировал свой предстоящий фильм «Машина» и снялся вместе с Марком Хэмиллом в популярном фильме «Звездные войны».

БогИ Уникальная история из его реальной жизни в университетской учебной группе в России, когда босс русской мафии оступается со своим поездом, представляет собой поворотный момент в карьере Кречера. Он написал рассказ как обычно после возвращения домой с разочаровывающей новогодней вечеринки в Окснарде, штат Калифорния, на которую никто не пришел.

В то время у него был плотный график гастролей по комедийным клубам, и он заработал на телевидении роли Берта Завоевателя, Trip Flip для Travel Channel, Hurt Bert на FX и другие роли ведущего и актера, а также показывал свои рутины в телепереговорах. показывает.

«Когда я ввязался в это дело, все ровным шагом следили за многим: ваше огорчение было 10 [minutes]поездка Конанпоездка Леттерман«Попасть на The Tonight Show, получить контракт на разработку, получить рекламу… — объясняет Крайшер. — Хотя я делал это какое-то время, второй раз, когда я начал прислушиваться к своей догадке, я начал добиваться успеха».

Написав рассказ «Машина», Берт застрелился, отправляя его, разместил на Facebook и лег спать. Жена Берта, ЛиЭнн, разбудила его на следующее утро, чтобы сообщить, что клип стал вирусным и набрал 22 000 постов. Всего за несколько дней он набрал 33 миллиона просмотров, а теперь, с более чем 85 миллионами просмотров, «Машина» находится в центре внимания следующей комедии Крайшера.

Истоки комедийной карьеры Крехера так же уникальны, как и его фирменная комедия с веселым повествованием и наблюдательным юмором, представленная без рубашки. Уроженец Тампы, штат Флорида, впервые взорвался на публике, когда катящийся рок Журнал опубликовал крупную статью о нем в 1997 году как «Партия номер один в стране», когда он учился на шестом курсе колледжа в Университете штата Флорида, а затем считался партизанским учебным заведением номер один в стране. В воображении Кречера зажглась лампочка, что стендап-комедия может стать карьерным выбором, который ему еще не нужно было делать, когда он, наконец, покинет колледж. И способ продолжить свою истинную любовь к вечеринкам во взрослой жизни.

После публикации статьи он впервые попытался стоять, в данном случае, в ресторане с метким названием Potbelly’s в Таллахасси: «Затем я позвонил отцу и сказал: «Вот чем я собираюсь заниматься всю оставшуюся жизнь. каждая часть меня, которой я люблю быть и которой все наслаждаются ».

В результате шоу ему предложили утреннюю смену ди-джея на местной радиостанции. Вместо этого он переехал в Нью-Йорк и в возрасте 26 лет работал и работал, и оттачивал свое мастерство на сцене в культовом зале Гринвич-Виллидж в Бостонском комедийном клубе вместе с другими начинающими талантами, такими как Сара Сильверман, Адам Сэндлер. , и Джим Гэвиган. Шлемы и другие знаменитости.

После иммиграции в Лос-Анджелес, где он живет со своей женой Ли-Энн и их двумя дочерьми, Джорджией и Эллой — всеми персонажами в его распорядке дня — Кречер впервые сделал все возможное в резервной сети клуба и появился на «Позднем шоу с Дэвидом». Леттерман, Джимми Киммел в прямом эфире, Конан и Рэйчел Рэй, а также актерские роли в таких шоу, как популярная детективная драма «Щит». Он написал о своей жизни до сих пор в книге «Жизнь партии: истории вечного мужчины-ребенка», опубликованной издательством St. Martin’s Press, а компакт-диск был выпущен Бертом Бертом.

Он заключает: «Все во мне пытается быть реальным в момент и по существу». Это правда и честность, которые создают огромную привлекательность для аудитории из бесконечного разнообразия слоев общества. «Я просто начал делать то, что мне было интересно. Я нашел достаточно уверенности в себе, чтобы сказать: «Я прихожу сюда делать то, что хочу и что люблю». Я буду делать только то, что мне нравится, и не позволяю людям указывать мне, что делать».

Билеты в продаже в пятницу, 28 октября, в 10:00. В книге Bohmpresent.com

Эта статья была подготовлена ​​в сотрудничестве с Bohm Presents.