Звонки в экстренные службы в Итхэвоне выразили обеспокоенность рано ночью

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ТОКИО. Отчаянные мольбы о помощи прозвучали уже в 18:34, за несколько часов до того, как тела без сознания выстроились вдоль главной улицы в сеульском районе Итхэвон после большой толпы. «По этому переулку ходит много людей, я очень нервничаю из-за этого», — сказал звонивший. «Я думаю, что люди могут быть раздавлены. Я едва успел уйти, но там много людей. Я думаю, тебе нужно вмешаться».

В течение следующих нескольких часов все больше людей будут ходить по тому же переулку, а тусовщики будут настолько сыты, что не смогут даже пошевелить пальцами рук и ног. По меньшей мере 156 человек погибли и по меньшей мере 157 получили ранения в самой смертоносной аварии в стране за последние годы.

Стенограммы около 11 журналов экстренных вызовов, опубликованные во вторник, показывают растущее уныние и неоднократные предупреждения от участников вечеринок в течение как минимум четырех часов, прежде чем толпа станет смертельной. Они обратились к экстренным службам с просьбой вмешаться и остановить толпу.

В 20:09 звонивший подробно рассказал, где собралась толпа. «Здесь много людей… Это безумие. Люди страдают».

9 часов вечера: «Людей много. В любой момент может произойти крупная авария. Всех толкают. Ты должен контролировать эту толпу».

21:51: «Там много людей, я думаю, что толпу нужно контролировать… Если это возможно, пожалуйста, поторопитесь?… Сейчас это очень опасное чувство».

22:11: «Вот, мы вот-вот сломаемся. Это беспорядок… [audible screams]. В Итхэвоне, на проселочной дороге. В Итхэвоне, на проселочной дороге».

Согласно видео очевидцев, сотрудники МЧС прочесали переулок около 23:00. Южнокорейские СМИ сообщили, что из-за того, что район был очень многолюдным, спасателям потребовалось больше времени, чем ожидалось, чтобы добраться до места обрушения. READ Около 200 человеческих шипов были обнаружены на столбах в Перу.

Тексты отражают хаос сцены и подтверждают показания некоторых свидетелей о том, что с раннего вечера в этом районе было тревожно многолюдно. Многие тусовщики и представители общественности критиковали отсутствие полиции в этом районе.

Начальник полиции Южной Кореи Юн Хи Гюн заявил во вторник, что контроль над толпой был «неадекватным» в районе Итхэвон, где произошел рейд.

Во время праздника Хэллоуин в этом районе ожидалось около 100 000 человек за ночь. В этом районе было всего 137 местных полицейских — примерно по одному на каждые 730 человек — и их основная задача заключалась в том, чтобы сосредоточиться на мелких преступлениях, наркотиках, сексуальном насилии и физическом насилии.