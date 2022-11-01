Звонки в экстренные службы в Итхэвоне выразили обеспокоенность рано ночью

В течение следующих нескольких часов все больше людей будут ходить по тому же переулку, а тусовщики будут настолько сыты, что не смогут даже пошевелить пальцами рук и ног. По меньшей мере 156 человек погибли и по меньшей мере 157 получили ранения в самой смертоносной аварии в стране за последние годы.
Стенограммы около 11 журналов экстренных вызовов, опубликованные во вторник, показывают растущее уныние и неоднократные предупреждения от участников вечеринок в течение как минимум четырех часов, прежде чем толпа станет смертельной. Они обратились к экстренным службам с просьбой вмешаться и остановить толпу.
В 20:09 звонивший подробно рассказал, где собралась толпа. «Здесь много людей… Это безумие. Люди страдают».
9 часов вечера: «Людей много. В любой момент может произойти крупная авария. Всех толкают. Ты должен контролировать эту толпу».
21:51: «Там много людей, я думаю, что толпу нужно контролировать… Если это возможно, пожалуйста, поторопитесь?… Сейчас это очень опасное чувство».
22:11: «Вот, мы вот-вот сломаемся. Это беспорядок… [audible screams]. В Итхэвоне, на проселочной дороге. В Итхэвоне, на проселочной дороге».
Согласно видео очевидцев, сотрудники МЧС прочесали переулок около 23:00. Южнокорейские СМИ сообщили, что из-за того, что район был очень многолюдным, спасателям потребовалось больше времени, чем ожидалось, чтобы добраться до места обрушения.
Тексты отражают хаос сцены и подтверждают показания некоторых свидетелей о том, что с раннего вечера в этом районе было тревожно многолюдно. Многие тусовщики и представители общественности критиковали отсутствие полиции в этом районе.
Начальник полиции Южной Кореи Юн Хи Гюн заявил во вторник, что контроль над толпой был «неадекватным» в районе Итхэвон, где произошел рейд.
Во время праздника Хэллоуин в этом районе ожидалось около 100 000 человек за ночь. В этом районе было всего 137 местных полицейских — примерно по одному на каждые 730 человек — и их основная задача заключалась в том, чтобы сосредоточиться на мелких преступлениях, наркотиках, сексуальном насилии и физическом насилии.
На своем брифинге Юн сказал, что перед давкой из района поступали экстренные вызовы, предупредив, что большое количество людей собралось в узком переулке, где позже произошел всплеск. Он сказал, что независимые следователи в агентстве определяли, была ли реакция на эти звонки адекватной.
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