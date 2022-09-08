Здание кинотеатра «Экраан» в Тарту может быть заменено коммерческой недвижимостью | Новости

Прошлой весной AS Estiko приобрело здание кинотеатра Ekraan, расположенное на тартуской улице Riia tänav. С начала войны России на Украине и до конца августа этого года здание использовалось как центр информации и поддержки для украинских беженцев, прибывших в Тарту.

По словам директора по развитию недвижимости AS Estiko Свена Саара, в настоящее время нет конкретных планов относительно будущего здания. Однако, согласно планам, составленным городом Тарту, на участке может быть построена коммерческая недвижимость.

«Однако, учитывая, что он расположен на одном из самых оживленных перекрестков в Тарту, я думаю, что мы по-прежнему рассматриваем недвижимость по адресу Riia 14 как здание, которое обогатит город как в архитектурном, так и в функциональном плане», — сказал Сарр.

Март Кальм, президент Эстонской академии художеств, считает, что здание «Экраан» любят, с одной стороны, за скандинавскую модернистскую эстетику, использованную архитектором Раулем Левройтом Кифе, что означает эстетику и простоту Нового времени. . С другой стороны, из шести зданий, построенных по такому проекту, до сих пор стоят три – в Тарту, Форо и Паскула.

«Я не выйду на край здания Tartu Ekraan, хотя у меня о нем теплые воспоминания. Однако, прежде чем приступить к сносу здания, всегда нужно думать о его положительных чертах, которые можно приспособить», — Спокойный. сказал.

В Департаменте наследия заявили, что, поскольку в интерьере здания «Экраан» уже были внесены серьезные изменения, оно больше не может считаться памятником культуры государственного значения.

Однако Лаура Ингерпуу, консультант по архитектурному наследию и аналитик Совета по наследию, не исключает возможности включения в будущем других зданий, спроектированных в том же стиле Ekraan.

Например, здание кинотеатра Koit в Пяэскюла ранее рассматривалось как объект охраны. «Эта идея была озвучена Комитетом Совета по наследию, но на данный момент официального предложения поставить Koit Cinemas под охрану и даже не рассматривать. Однако, конечно, мы не можем исключать возможность того, что это произойдет в какой-то момент. «, — сказал Ингерпуу.

Штиль добавил, что если здание «Экрана» в конечном итоге снесут, то это может быть не столь драматичным событием в общем контексте района, в котором оно расположено.

«С градостроительной точки зрения, это не большое достижение, что это бывшее здание Кайтселийта имеет другое ощущение и планировку свободного угла. Мы к этому привыкли, но в то же время может быть что-то там больше, — сказал Кальм.

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