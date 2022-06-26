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Здоровье Путина в России может сделать американцев свободными

26 июня, 2022
Vsevolod Egorov
Глава разведки Украины: российский Путин нездоров, а американцев могут отпустить

Высокопоставленный представитель военной разведки Украины говорит, что в его стране есть шпионы в Кремле, и это одно из многих редких разоблачений, которые он сделал сегодня в интервью Соединенным Штатам.

  • Главный военный шпион Украины говорит, что в Кремле есть шпионы.
  • Глава спецслужб прогнозирует, что «победа» в войне с Россией в середине августа будет очевидна для мирового сообщества.
  • Генерал-майор Герреро О. Буданов ожидает возвращения двух американских боевиков, задержанных Россией в Украине, в течение нескольких месяцев.

КИЕВ, Украина. Украина имеет сеть шпионов внутри Кремля, чьи военные скоро одержат «очевидные» победы в неспровоцированной войне с Россией, а два американских добровольца-истребителя на Украине, захваченные российскими военными, будут «освобождены в течение нескольких месяцев». «Об обмене пленными заявил в эксклюзивном интервью USA TODAY высокопоставленный представитель военной разведки Украины.

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