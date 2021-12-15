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Здравый смысл с Домиником Бони — Раскопки Хлодвига

15 декабря, 2021
Muhammad

Присоединяйтесь к ведущему Доминику Бони, когда он берет интервью у местного писателя Терри Финка, чья новая книга «Раскопки Хлодвига» уже вышла. Это роман, в котором реальные местные исторические события служат фоном для истории любви и загадки убийства. Доминик также рекомендует последнюю обложку The Atlantic «Автократы побеждают».