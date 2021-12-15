Здравый смысл с Домиником Бони — Раскопки Хлодвига

Присоединяйтесь к ведущему Доминику Бони, когда он берет интервью у местного писателя Терри Финка, чья новая книга «Раскопки Хлодвига» уже вышла. Это роман, в котором реальные местные исторические события служат фоном для истории любви и загадки убийства. Доминик также рекомендует последнюю обложку The Atlantic «Автократы побеждают».

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Здравый смысл с Домиником Бони — стенограмма и источники Clovis Diggs

Первая часть

Привет и добро пожаловать в «Здравый смысл», я Доминик Бони, и в этом эпизоде ​​мы поговорим с местным автором Тери Финк, которая выпустила в этом году новую книгу под названием «Раскопки Хлодвига». Описывая это как таковое, один рецензент цитирует: «Археология

Сочетание убийства и убийства в этом умном и живописном романе, пропитанном местной культурой ». Цитата. Это отличное интервью, и я хочу поговорить о нем напрямую, но прежде чем я это сделаю, я хотел бы вкратце коснуться ситуации в Украина и рекомендовать обложку этого месяца в The Atlantic под названием «Деспоты побеждают», — пишет талантливый журналист Энн Эпплбаум:

«У всех нас в голове карикатура на то, как выглядит авторитарное государство. Наверху стоит плохой парень. Он контролирует полицию. Полиция угрожает людям насилием. Есть злые коллаборационисты, может быть, некоторые храбрые противники. Но в 21 век, этот мультфильм не очень похож на реальность ». В настоящее время авторитарными режимами управляет не один-единственный плохой парень, а сложные сети, состоящие из клептократических финансовых структур, служб безопасности (армия, полиция, военизированные группы, слежка) и профессиональные пропагандисты. Члены этих сетей связаны не только внутри страны. Определенные, но и между многими странами Коррумпированные государственные корпорации в одной диктатуре имеют дело с коррумпированными государственными корпорациями в другой. Полиция в одной стране может вооружать, оснащать и обучать полицию в другом. Промоутеры делятся ресурсами — также могут быть использованы фермы троллей, которые продвигают пропаганду одного диктатора для продвижения пропаганды другого — и темы, которые посылают домой одни и те же сообщения о слабости демократии и зле Америки. не означает, что есть какие-то очень секретные комнаты h Где встречаются злодеи, как в фильме о Джеймсе Бонде. У нового автократического союза нет объединяющей идеологии. К современным автократам относятся люди, называющие себя коммунистами, националистами и теократами. Ни одна страна не возглавляет эту группу. Вашингтон любит говорить о китайском влиянии, но на самом деле членов этого клуба объединяет общее желание сохранить и приумножить свою личную власть и богатство. В отличие от военных или политических союзов других времен и стран, члены этой группы действуют не как блок, а как конгломерат компаний, получивший название Autocracy Inc. чтобы победить западные экономические бойкоты или сделать их лично богатыми — вот почему они могут действовать независимо от географических и исторических границ ».

Тирания, как и все остальное, становилась все более сложной. Но почему нас должно волновать, что диктаторы вроде Владимира Путина и Сисян Пина запланировали для своих частей света, будь то неминуемое вторжение в Украину со стороны России или захват Тайваня в ближайшем будущем? Разве у нас нет более крупной рыбы для жарки в передней части дома? Разве мы не закончили быть мировыми полицейскими? Так что, если Россия вторгнется и захватит Украину, как это было с Крымом в 2014 году?

Потому что тирания заразительна. Самодержавие процветает и распространяется перед лицом слабых демократий. Президент Джо Байден уже обозначил свою слабость перед лицом авторитаризма нашим поспешным и бессистемным уходом из Афганистана, в результате которого мы оставили наших союзников за границей и дома в борьбе. Путин знает, что мы, вероятно, ни на что не будем указывать пальцем, если только наша национальная безопасность не окажется под прямой угрозой. И последнее, чего хочет Путин, — это вступления Украины в НАТО, а именно поэтому они должны быть такими. Цель НАТО заключалась в первую очередь в том, чтобы поймать российского медведя в клетку, а поскольку российские войска, сосредоточенные на границе с Украиной, могут вторгнуться в начале 2022 года, медведю нужно вернуться в клетку, иначе клетка должна стать больше. . или оба. Я настоятельно рекомендую ознакомиться с выпуском The Atlantic за этот месяц, который вы можете бесплатно прочитать через библиотеки NCW! А теперь давайте перейдем к моему интервью с местным автором Терри Финком о ее новой книге «Хлодвиг».

Интервью, часть 1

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часть вторая

Добро пожаловать! Вернемся сразу к моему интервью с местным автором Терри Финком.

Интервью, часть 2

Это было отличное интервью на прекрасную тему. Помните, вы можете купить ее новую книгу в магазине «Книга на все времена» в Ливенворте, а также на Audible! Я рад, что Терри смогла поговорить со мной о своей новой книге перед праздниками, потому что это прекрасный подарок, основанный на местной истории и культуре. Я дам ссылку на веб-сайт Тери, а также информацию о книге на все времена в примечаниях к шоу для этого эпизода. Если вы хотите найти текст и источники для этого эпизода в Common Sense, просто перейдите на ncw life dot com и найдите вкладку с полными эпизодами. Нажмите на нее и прокрутите вниз, пока не найдете Здравый смысл с Домиником Бонни, а затем нажмите на нее. Этот эпизод, Эпизод 54, будет рядом с топом. Вот и все, что касается этого эпизода «Здравый смысл», я — Доминик Бонни, и мы увидимся в следующий раз, чтобы поговорить о нашем районе еще раз!

Ресурсы