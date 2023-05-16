Зеленский атакует Европу дипломатией истребителей — ПОЛИТИКО

ЛОНДОН. Украина не имеет постоянного места на саммите лидеров G-7. Но президент Украины Владимир Зеленский уже убедился, что его тезисы доминируют в дискуссиях на ежегодной встрече G7 в Японии в эти выходные.

Зеленский неожиданно прибыл в Великобританию в понедельник утром после визита в Италию, Германию и Францию ​​в рамках дипломатической кампании, направленной на усиление военной поддержки его страны и, что особенно важно, на создание у западных союзников аргументов в пользу поставки современных реактивных самолетов в страну. Киев. .

В преддверии саммита «Большой семерки» Зеленский с оптимизмом говорил о новом «авиационном альянсе» — странах, приверженных обеспечению Украины современными истребителями, — после переговоров с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в его резиденции в Чекерсе.

«Мы не можем контролировать небо», — заявил украинский президент вещателям. «Мы хотим создать этот авиационный альянс, и я настроен на это очень оптимистично. Мы говорили об этом, и я вижу, что очень скоро вы услышите несколько очень важных решений, я думаю, — но мы должны больше работать над этим. ».

С самого начала полномасштабного российского вторжения в Украину Киев пытался убедить союзников снабдить его армию современными боевыми самолетами, при этом четвертое поколение F-16 американского производства является предпочтительным выбором для украинских армейских командиров.

Запад до сих пор не хотел соглашаться на фоне опасений по поводу дальнейшей военной эскалации, а также технических препятствий, включая необходимость строительства более длительного прорыва в Украине и обучения, необходимого для украинских пилотов.

Однако Великобритания публично поддерживает, и Сунак ясно дал понять в понедельник, что поднимет вопрос о поддержке с воздуха как на саммите Совета Европы в Исландии во вторник, так и на последующих переговорах с мировыми лидерами на G7 в эти выходные.

Участвуют другие страны. — сказал Сунак. «Я буду больше заниматься этим на этой неделе в своих международных мероприятиях. Мы очень хотим создать эту коалицию стран, чтобы предоставить Владимиру и его людям необходимую поддержку с воздуха».

Великобритания до сих пор ограничивала свою собственную поддержку обучения украинских пилотов, и план, который должен начаться этим летом, направлен на обучение их использованию самолетов стандарта НАТО, включая F-16. В понедельник Сунак также пообещал в ближайшие месяцы доставить в Украину новую партию беспилотников большой дальности.

Летучий визит Зеленского в Лондон последовал за трехчасовым рабочим ужином с президентом Франции Эммануэлем Макроном в воскресенье, который также был посвящен военным потребностям Украины в преддверии ожидаемой контратаки против российских войск. По словам представителя Елисейского дворца, среди обсуждаемых тем был запрос Украины на истребители.

Что касается боевых самолетов, то одной из проблем украинцев является то, как защитить свое воздушное пространство от атак беспилотников, ударов вертолетов и российских истребителей. «Это совершенно нормально говорить обо всем, и полеты — это часть разговора», — сказал чиновник, попросивший не называть его имени по соображениям протокола.

Зеленский, похоже, добился определенных успехов. В телеинтервью в понедельник вечером Макрон впервые открыл двери Франции для запуска собственной программы обучения украинских летчиков-истребителей.

«Нет никаких табу», — сказал Макрон. Но французский президент не соблазнится никакими планами по фактической поставке французских истребителей, настаивая на том, что этот вопрос пока остается «теоретическим».

Юрий Сак, советник министра обороны Украины Алексея Резникова, сказал, что Зеленский хочет, чтобы истребители заняли важное место в повестке дня саммита G7 в Хиросиме, а затем снова на ежегодном саммите НАТО в Литве в июле. Он сказал, что украинский президент получил «заверения» от западных лидеров во время своего недавнего европейского турне, что они обсудят этот вопрос в ближайшие дни.

Хотя у Великобритании, Италии, Франции и Германии нет F-16, которые можно было бы показать, Сак сказал, что они «имеют важный голос в международной коалиции», и Украина хотела бы, чтобы они «подбадривали» таких союзников, как США и Турция.

Сак добавил, что Украина хочет в общей сложности от 40 до 50 F-16, сформировав три или четыре эскадрильи для защиты своего воздушного пространства от российских бомбардировок. Киев сообщает западным лидерам, что потребность в современных самолетах стала более острой после того, как в марте ВВС России начали широко использовать управляемые планирующие бомбы, поражающие цели на больших расстояниях. Сак сказал, что Украине в настоящее время «нечего остановить» российские самолеты, которые их перевозят.

«Все понимают, что тема готова к обсуждению. Никто не говорил, что это невозможно. Если сравнить три месяца назад, когда мы еще боролись за танки, то сегодня все говорят о реактивном альянсе — это очень перспективная знак», — сказал он. «Мы понимаем, что наша ПВО не будет полноценной без истребителей F-16».

Полностью сообщил Колкотт из Парижа. Ник Винокур предоставил репортаж из Брюсселя.