Зеленский атакует российский «терроризм» после смертоносной бомбардировки Херсона

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу обрушился с резкой критикой на российский «терроризм» после того, как в результате взрыва в канун Рождества в городе Херсоне, который киевские силы отбили в ноябре, погибли по меньшей мере семь человек и 58 получили ранения.

В день, когда исполняется 10 месяцев с начала войны в Украине, вокруг переполненного рынка в южном портовом городе обрушился дождь снарядов, в результате чего начался пожар.

«Первая забастовка была в магазине, а вторая — на рынке. Люди говорят, что много погибших», — сказал AFP 38-летний Леонид Татарин.

Когда она стояла рядом с трупом мужа, схватившись за его окровавленную куртку, женщина кричала: «Скорая помощь пыталась (спасти его), но пульса не было».

Несмотря на уход России из города, Херсон остается в пределах досягаемости Москвы и находится под постоянной угрозой.

«Херсон. Утром, в субботу, в канун Рождества, в центральной части города», — сообщил Зеленский в Telegram, опубликовав фотографии нападения и назвав его «убийством для устрашения и развлечения».

«Это реальная жизнь Украины… Мир должен увидеть и понять абсолютное зло, с которым мы боремся», — сказал Зеленский.

Среди жертв был мясник по имени Лиша, который, по словам 43-летнего жителя Александра Кудряшова, проработал на рынке «может быть, 20 и более лет».

«Он вышел покурить, он стоял здесь. Мы вытащили его тело, он уже мертв», — сказал Кудряшов AFP, указывая на окровавленную лестницу.

— «Держите идею» —

«Пока семьи в Европе, Северной Америке и других местах готовят праздничные обеды, не думайте об Украине, которая сейчас борется со злом», — написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

На месте происшествия журналисты AFP увидели несколько тел, лежащих на улице, в том числе мужчину, который был убит в своей машине.

Спасатели и сотрудники полиции утешали плачущего мужчину рядом с бездыханной женщиной.

Тяжело раненые жители лежали на земле, медики оказывали им помощь.

«Семь человек погибли, 58 жителей Херсона получили ранения, 18 из которых находятся в тяжелом состоянии», — говорится в последнем заявлении губернатора области Ярослава Янушевича и президента.

История продолжается

По данным экстренных служб, в результате обстрела в жилом районе города загорелись 66 автомобилей.

В Telegram сообщили, что пожары потушили через 40 минут, но число погибших и пострадавших пока «устанавливается».

Президент России Владимир Путин объявил в сентябре об аннексии четырех областей на востоке и юге Украины, включая Херсон, после того, как ставленники Москвы провели там референдумы, которые Киев и Запад осудили как фикцию.

Его войска никогда не удерживали территорию, а в прошлом месяце были вынуждены уйти из Херсонской области после многомесячного контрнаступления на Украине.

Но с тех пор Херсон регулярно бомбили, что нанесло большой урон гражданскому населению и городскому энергоснабжению.

— «Предотвращение трагедий» —

Только в пятницу по Херсонской области было нанесено 74 российских удара, в результате чего, по данным региональных властей, пять человек погибли и 17 получили ранения.

15 декабря в результате российской бомбардировки в Херсоне погибли два человека, в том числе работник Красного Креста, и полностью отключили электричество, когда температура упала ниже нуля.

Большая часть Украины борется с отсутствием тепла и электричества после того, как почти два месяца назад Москва начала атаковать электрические и водные сети.

Верховный комиссар ООН по правам человека предупредила, что репрессии этой зимой причинили «большие страдания» украинцам, а также осудила возможные военные преступления, совершенные российскими войсками.

«Украина сможет предотвратить такие трагедии, если у нее будет больше средств контрбатарейной борьбы и больше дальнобойной артиллерии и боеприпасов», — заявил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter после атаки.

Забастовки произошли через несколько дней после того, как Зеленский посетил Белый дом, чтобы встретиться с президентом США Джо Байденом и потребовать экстренной военной и экономической помощи Украине на сумму 44,9 миллиарда долларов. В пятницу его одобрили американские законодатели.

Отдельно украинский суд приговорил к 11 годам лишения свободы за военные преступления российских наемников и военных, которые «пытали» двух украинских солдат, сообщает прокуратура в Telegram.

Украинские военные были похищены под Изюмом и «брошены в яму на базе отдыха без воды и еды. Одного из них оккупанты избили молотком», говорится в сообщении.

В заявлении говорится, что подсудимые «полностью признали свою вину».

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