Зеленский вернул домой из Турции командиров «Азовстали» | Российско-украинские военные новости

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Турцию и вернулся в Мариуполь с пятью командирами бывшего украинского гарнизона, что, по словам России, нарушило условия соглашения об обмене пленными, разработанного в прошлом году.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пожаловался в субботу, что Анкара обещала в соответствии с соглашением об обмене оставить мужчин в Турции и что Москва не была проинформирована об этом переезде.

Пятеро генералов, героев Украины, возглавили оборону южного порта Мариуполя, крупнейшего города, захваченного Россией во время ее вторжения в прошлом году. Тысячи мирных жителей были убиты в Мариуполе, когда российские войска опустошили город во время трехмесячной осады.

В субботу Зеленский опубликовал минутное видео, на котором он и другие официальные лица пожимают руки и обнимают улыбающихся командиров перед посадкой в ​​чешский самолет.

«Мы возвращаемся домой из Турции, возвращаем домой наших героев», — сказал Зеленский, который встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом для переговоров в Стамбуле в пятницу.

«Украинские игроки Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Оле Коменко, Денис Шлеха. Они наконец-то будут со своими родственниками», — сообщил он в мессенджере Telegram.

Киев, наконец, приказал украинским пограничникам сдаться в мае прошлого года после нескольких недель ожидания в туннелях и бункерах под сталелитейным заводом. Некоторых из них Россия освободила в сентябре прошлого года в рамках обмена пленными Анкары на условиях, что командиры останутся в Турции до конца войны.

Зеленский не дал никаких объяснений, почему генералам теперь разрешено вернуться домой, и не было немедленного комментария из Турции.

Многие украинцы аплодировали этой новости в социальных сетях.

«Окончательно! Лучшие новости. Поздравляем наших братьев!» Об этом в Telegram сообщил майор Максим Жорин, который сейчас воюет на востоке Украины.





«прямое нарушение»

Однако Кремль обвинил Украину и Турцию в нарушении договоренностей, отпустив командиров.

«Возвращение лидеров азовцев из Турции в Украину — не что иное, как прямое нарушение условий существующих договоренностей. Причем, в данном случае условия были нарушены как украинской стороной, так и турецкой», — заявил Кремль. — заявил пресс-секретарь Пескова.

«Нас об этом никто не информировал. «Согласно договоренностям, эти главари должны оставаться на границе Турции до окончания конфликта», — сказал он.

Песков сказал, что это освобождение стало результатом интенсивного давления со стороны союзников Турции по НАТО в преддверии саммита военного альянса на следующей неделе, который, как надеется Украина, получит положительный сигнал о своем будущем членстве.

На церемонии с мужчинами во Львове на западе Зеленский поблагодарил Эрдогана за помощь в освобождении солдат и пообещал вернуть домой всех оставшихся заключенных.

Перед началом войны «многие люди в мире еще не понимают, кто мы такие, какие вы, чего от нас ждать, какие наши герои. Теперь все понимают».

Денис Прокопенко, один из пяти командиров, заявил собравшимся, что его люди «скажут наше слово» в ходе контрнаступления, начатого украинскими войсками в прошлом месяце.

«Самое главное, что Украина перехватывает стратегическую инициативу и движется вперед», — сказал он.

Аналитики говорят, что возвращение солдат может обострить отношения Турции с Россией. Анкаре до сих пор удавалось поддерживать хрупкий баланс, даже несмотря на то, что в прошлом году она заключила сделку с Россией, которая позволила безопасно экспортировать зерно и удобрения из украинских портов.

«Турция является членом НАТО, которое поддерживает Зеленского и Украину в войне. Но при этом Эрдоган поддерживает хорошие отношения лично с президентом. [Vladimir] Путина России», — сказал Аль-Джазире Бюлент Али Риза, директор-основатель турецкой программы в Центре аэрокосмических и международных исследований (CSIS).

«Эрдоган, в отличие от других членов западного альянса, не применял экономические санкции, и ему это удавалось успешно. До сих пор ему удавалось заключать зерновые сделки благодаря его связям с обеими сторонами. И все же «Последние его действия — размещение у себя Зеленского, а затем освобождение ополченцев из «Азова» — будут, очевидно, истолкованы как сильное влияние России на другую сторону», — сказал Бюлент.





500 дней войны

Командиры были отправлены обратно в связи с празднованием 500-летия полномасштабного вторжения России в Украину. Чтобы отметить этот день, Зеленский опубликовал видео своего визита на Змеиный остров, регион Черного моря, захваченный, а затем покинутый российскими войсками в первый день прошлогоднего вторжения.

Выступая с острова, Зеленский почтил украинских солдат, сражавшихся за территорию, и всех других защитников страны, заявив, что восстановление контроля над островом было «лучшим доказательством того, что Украина вернет себе каждую его часть».

«Я хочу поблагодарить каждого нашего воина за эти 500 дней — отсюда, с этого места победы», — сказал украинский лидер. «Спасибо всем, кто борется за Украину!»

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил 500 дней, назвав Россию «единственным препятствием на пути к справедливому и прочному миру» и пообещал поддерживать Киев «сколько бы времени это ни заняло».

Министерство иностранных дел Франции заявило, что крайний срок «требует, чтобы Россия осознала, что она находится в тупике, и немедленно прекратила свою незаконную агрессивную войну».

Последнее обещание США о поддержке включает планы по поставкам широко запрещенных кассетных боеприпасов. Министр обороны Украины Алексей Резников заверил Россию, что взрывчатка применяться не будет.

В Генштабе ВСУ сообщили в субботу, что украинские войска провели «длительную наступательную операцию» в двух дивизиях на юго-востоке.

По официальным данным, восемь мирных жителей погибли и 13 получили ранения в результате ракетного обстрела российскими войсками города Лиман рано утром в субботу. Павел Кириленко, губернатор Восточной Донецкой области Украины, опубликовал фотографии, на которых видны некоторые из погибших, в том числе тело, лежащее под велосипедом, и части тела на тротуаре рядом с поврежденным автомобилем, заявив: «Российские террористы продолжают нападать на мирных жителей. Донецк».

Лиман находится всего в нескольких километрах от линии фронта, где в последнее время российские войска активизировали бои в лесу Греминна.

Между тем, министерство обороны Соединенного Королевства сообщило в своем последнем обновлении разведданных, что восточный город Пакмуд, захваченный русскими в мае, стал свидетелем самых ожесточенных боев на линии фронта за последнюю неделю.

В нем говорится, что украинские силы уверенно продвигаются к северу и югу от Пакмута. «Российские защитники борются с плохим моральным духом, разрозненным составом подразделений и ограниченными возможностями обнаружения и поражения украинской артиллерии», — добавили в министерстве.