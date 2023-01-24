Зеленский возобновляет борьбу с коррупцией на фоне скандалов | Новости коррупции

Президент обещает изменения в правительстве после сообщений о коррупции в министерствах обороны и инфраструктуры.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внесет изменения в правительство и службы безопасности в рамках новой борьбы с коррупцией спустя почти год после вторжения России в страну.

В своем видеообращении в понедельник вечером Зеленский не назвал чиновников, которых заменят, но указал, что кадровые перестановки неизбежны.

«Уже есть кадровые решения — кто-то сегодня, кто-то завтра — в отношении чиновников разного уровня в министерствах и других центральных структурах власти, а также в регионах и в правоохранительной системе», — сказал президент.

Зеленский был избран подавляющим большинством голосов в 2019 году благодаря обещаниям реформировать правительство и бороться с коррупцией, которая преследовала страну задолго до того, как Москва 24 февраля прошлого года перевела свои войска через границу.

Украина заняла 122 место из 180 стран в Индексе восприятия коррупции Transparency International в 2021 году.

В минувшие выходные выяснилось, что министерство обороны закупало продовольствие для солдат по грабительским ценам, что вызвало вопросы о государственных закупках.

В воскресенье антикоррупционная полиция заявила, что задержала заместителя министра инфраструктуры по подозрению в получении взятки в размере 400 000 долларов за содействие ввозу генераторов в военную Украину в сентябре прошлого года. Заместитель министра также был отправлен в отставку.

Украинские СМИ сообщают, что ряд министров и высокопоставленных чиновников могут быть уволены, поскольку Зеленский пытается упорядочить правительство.

Высокопоставленный соратник президента ранее заявил, что коррумпированных чиновников будут «активно» сажать в тюрьму.

Коррупция в Украине. Назревают два скандала с закупками. Оба показывают, что коррупция носит эпизодический характер, но культурный сдвиг в борьбе с ней носит системный характер. Это мое мнение как бывшего министра экономики Объединенных Арабских Эмиратов. 1 / — Тимофей Милованов 22 января 2023 г.

Зеленский также объявил в понедельник, что правительственным чиновникам будет запрещено совершать личные поездки за границу.

Этот шаг последовал за сообщениями о том, что заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко в декабре и январе ездил в отпуск в Испанию на «Мерседесе», принадлежащем львовскому бизнесмену. Интернет-газета «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила, что Симоненко подал в отставку.

В понедельник парламентский комитет согласился ужесточить правила закупок и объявления некоторых цен во время споров.

СМИ цитируют министра обороны Алексея Резникова, который сообщил комитету, что сообщения о коррупции в министерстве основаны на «технической ошибке» при отсутствии взаимных фондов.

Национальное антикоррупционное бюро заявило, что расследует возможное преступление присвоения средств или злоупотребления властью в связи с закупкой, которая, как утверждается, оценивается более чем в 13 миллиардов украинских гривен (352 миллиона долларов).

Экономика Украины сократилась на треть в прошлом году, и страна сильно зависит от финансовой помощи Запада. Доноры, в том числе Международный валютный фонд и Европейский союз, неоднократно призывали к большей прозрачности и лучшему управлению.