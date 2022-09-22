Зеленский выступает на заседании ООН — на видеозаписи из Украины | Нанаймо

О роли России еще предстоит говорить на встрече. Президент России Владимир Путин сказал, что направил свои вооруженные силы в Украину из-за опасности для безопасности его страны со стороны того, что он считает враждебным правительством в Киеве; освободить русских, проживающих на Украине, особенно в восточном Донбассе, от того, что он считает угнетением украинского правительства; и восстановить то, что он считает историческими территориальными претензиями России к стране.

Указ Путина в среду Частичная упаковка Она была немногочисленна в деталях. Официальные лица заявили, что может быть задействовано до 300 000 резервистов.

Похоже, что это попытка воспользоваться моментом после украинского контрнаступления в этом месяце, которое отвоевало часть удерживаемой Россией территории.

Но первый такой отзыв в России со времен Второй мировой войны по-новому возвращает россиян к борьбе домой и рискует разжечь внутреннюю тревогу и ненависть к войне. Вскоре после заявления Путина Зарубежные рейсы заполняются быстро Люди бросились бронировать билеты в один конец, и цены взлетели до небес.

Накануне подконтрольные России части востока и юга Украины объявили о планах провести референдумы о присоединении к России. Украинские лидеры и их западные союзники считают голосование нелегитимным.

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Эндрю Кеттелл сотрудничал с Associated Press из Нью-Йорка.

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Дженнифер Пельтц, Associated Press