Зеленский выступил с виртуальным обращением к Конгрессу США | военные новости между россией и украиной

Президент Украины Владимир Зеленский выступит с виртуальным обращением к Конгрессу США в конце этой недели, поскольку американские законодатели подталкивают президента Джо Президента к более активным действиям на фоне усиливающихся атак России на Украину.

Лидеры демократов объявили, что Зеленский выступит в среду перед членами Палаты представителей и Сената США.

«Конгресс, наша страна и мир в восторге от народа Украины, который продемонстрировал необычайное мужество, стойкость и решимость перед лицом жестокой, незаконной и неоправданной войны России», — заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер большинства в Сенате. Об этом Чак Шумер заявил в понедельник.

Речь Зеленского прозвучала на фоне призывов республиканцев и демократов к более жесткому военному ответу на вторжение России в Украину, включая введение бесполетной зоны над страной и поставку Украине польских истребителей МиГ.

Администрация Байдена на прошлой неделе отклонила предложение Польши поставить ей такие самолеты, неоднократно заявляя, что не будет создавать бесполетную зону, поскольку это может привести к прямой конфронтации между Вашингтоном и Москвой.

Президент США Джо Байден ввел ряд экономических санкций против России в ответ на ее вторжение в Украину, заявив при этом, что Соединенные Штаты предоставят Украине ресурсы, необходимые для эффективного прекращения российского наступления. Например, США продолжают поставлять противотанковые ракеты Javelin и зенитные ракеты Stinger.

Но более 2,7 миллиона человек были вынуждены бежать из Украины в соседние страны с тех пор, как 24 февраля началось российское наступление, по данным ООН, и российские атаки на украинские города продолжаются.

Картины смерти и разрушения вызвали глобальное возмущение и растущую критику в адрес западных стран на фоне углубляющегося гуманитарного кризиса.

На прошлой неделе Конгресс США одобрил экстренную военную и гуманитарную помощь Украине на сумму 13,6 млрд долларов. Финансирование включает 6,5 млрд долларов в виде военной помощи Украине и около 6,7 млрд долларов в виде помощи беженцам и экономической помощи союзникам США в Восточной Европе.

«Конгресс по-прежнему твердо привержен поддержке Украины перед лицом жестокой и дьявольской агрессии Путина, принятию законодательства, парализующего и изолирующего российскую экономику, а также оказанию Украине гуманитарной помощи, помощи в области безопасности и экономической помощи», — заявили Пелоси и Шумер. Понедельник.

Зеленский призывал западные страны сделать больше, чтобы остановить российское вторжение, и неоднократно призывал Вашингтон, Европейский Союз и НАТО предоставить военную технику.

Ранее в этом месяце он говорил по видеосвязи с небольшой группой влиятельных законодателей в Палате представителей и Сенате, призывая к увеличению военной помощи, и выступит перед парламентом Канады во вторник, за день до своего выступления в Конгрессе США.

Ему аплодировали стоя во время исторической речи в британском парламенте 8 марта. «Пожалуйста, убедитесь, что украинское небо безопасно», — сказал он тогда.

Неделей ранее в видеообращении к Европарламенту 1 марта Зеленский призвал европейских лидеров помочь Украине. «Докажи, что ты с нами. Докажи, что ты нас не отпустишь. Докажи, что ты действительно европеец, и тогда жизнь восторжествует над смертью, а свет восторжествует над тьмой».

Между тем российские и украинские официальные лица должны были провести новый раунд переговоров в понедельник, несмотря на то, что силы вторжения Москвы не проявляли никаких признаков ослабления своего наступления.

Советник президента Украины и представитель Кремля заявили, что представители двух сторон встретятся по видеосвязи.

«Наша цель в том, чтобы в этом конфликте, в этой непростой переговорной работе Украина получила необходимый результат… для мира и безопасности», — сказал Зеленский, добавив, что обе стороны говорят каждый день. По его словам, цель заключалась в том, чтобы «сделать все возможное, чтобы обеспечить встречу вождей. Я уверен, что люди ждут этой встречи».