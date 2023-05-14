Зеленский в Берлине: Мы можем сделать поражение России «необратимым»

Зеленский совершает свой первый визит в Германию с начала войны

Отношения между Германией и Украиной улучшились после сложного периода прошлого года

Визит проходит в то время, когда Берлин объявляет о своем крупнейшем пакете военной помощи.

БЕРЛИН (Рейтер) — Президент Украины Владимир Зеленский заявил в воскресенье, что Киев и его союзники могут сделать поражение России «необратимым» в начале этого года, поскольку он был награжден новым обширным военным пакетом и награжден престижной премией Карла Великого в поездке. в Германию.

Визит Зеленского, его первый визит в Германию после вторжения России в Украину в феврале 2022 года, является частью более широких усилий по мобилизации поддержки со стороны военных и финансовых покровителей Киева в преддверии крупного контрнаступления, которое ожидается в ближайшие недели.

Французские СМИ сообщили, что украинский лидер, который в субботу встречался с итальянскими официальными лицами и Папой Римским в Риме, в воскресенье направляется в Париж. Получить комментарий от французского правительства не удалось.

Мы можем сделать разгром агрессора необратимым уже в этом году», — сказал Зеленский в ходе совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шульцем.

Шульц подчеркнул обещание Германии продолжать поддерживать Украину как можно дольше, проигнорировав вопрос о прошлой напряженности в двусторонних отношениях и проигнорировав еще один вопрос о надеждах Киева на вступление в НАТО.

Германия, крупнейшая экономика Европы, столкнулась с критикой в ​​начале войны за то, что некоторые назвали неохотным ответом, но стала одним из крупнейших поставщиков финансовой и военной помощи Украине.

В субботу правительство Германии объявило о пакете военной помощи Украине на сумму 2,7 миллиарда евро (3 миллиарда долларов), что является крупнейшим таким пакетом со времен российского вторжения.

Зеленский заявил, что Киев готов обсуждать внешние мирные инициативы, но сказал, что эти предложения должны основываться на позиции Украины и мирном плане.

«Война идет на территории нашей страны, поэтому любой мирный план будет основываться на предложениях Украины», — сказал он в армейских штанах цвета хаки и черной куртке.

Киев исключил возможность каких-либо территориальных уступок России, заявив, что хочет вернуть себе каждый сантиметр своей территории. Россия аннексировала Крым в 2014 году и с прошлого года заявляет, что аннексировала еще четыре украинские области, которые Москва теперь называет российской территорией.

Шульц сказал: «Украина готова к миру. Но она требует, справедливо и при нашей поддержке, чтобы это не означало замораживания войны и чтобы была какая-то форма мира, продиктованная Россией».

Визит Зеленского совпал с тем, что в воскресенье министерство обороны России заявило, что двое его военачальников были убиты на востоке Украины, а киевские силы возобновили попытки прорвать оборону России в осажденном городе Бахмут.

прошлые трения

Зеленский оставил открытой возможность «риска того, что если (контратака) не будет столь успешной, поддержки будет меньше, но я не думаю, что это общее мнение».

Он добавил: «Есть некоторые страны, которые думают об этом, но я не думаю, что они были очень сильны в своей поддержке Украины на протяжении всего этого периода», не уточнив, какие страны могут отказаться от своей поддержки Украины.

Зеленский посетил Германию для участия в Совете безопасности в Мюнхене в феврале прошлого года, как раз перед началом войны. Германия была ограничена в поддержке Украины в то время из-за своей энергетической зависимости от России и пацифизма, вытекающего из ее кровавой истории в 20-м веке.

Увеличение ее поддержки потребовало серьезных потрясений в политике и изменения менталитета, которое Шольц назвал « Tseitenwende », или поворотом времени, в знаменательной речи через несколько дней после начала войны.

Зеленский прилетел в Берлин на правительственном самолете Германии в сопровождении над немецким воздушным пространством истребителей Люфтваффе, прибывших посреди ночи.

Позже в воскресенье он отправился с Шульцем в Аахен на западе Германии, чтобы получить престижную премию Карла Великого за заслуги перед Европой на церемонии, на которой присутствовали президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Польши Матеуш Моравецки.

В заявлении комитета по наградам говорится, что украинский народ во главе с Зеленским борется не только за свою страну, «но и за европейские и европейские ценности».

В своем выступлении на церемонии Шольц предложил Германии «полную поддержку» пути Украины к членству в Европейском Союзе.

(Отчетность Андреаса Ринка и Сары Марш – редактирование) Дэвид Гудман



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