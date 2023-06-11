Зеленский: В Украине идет контратака

Киев вводит строгую оперативную тишину

Зеленский подтвердил «контрнаступление и оборонительные меры»

Президент Украины заявил, что его генералы настроены позитивно

Украинский чиновник заявил, что никаких объявлений не ожидается.

КИЕВ (Рейтер) — Президент Владимир Зеленский признал в субботу, что его военные участвовали в «наступательных и оборонительных контроперациях», на следующий день после того, как лидер Кремля Владимир Путин заявил, что давно хваленая кампания Киева по восстановлению контроля над территорией идет полным ходом.

Но никаких подробностей украинский лидер не раскрыл, попросив журналистов передать Путину, что его генералы настроены оптимистично.

Зеленский в своем фирменном комбинезоне цвета хаки пожал плечами на пресс-конференции, когда его спросили о пятничных комментариях Путина о том, что Киев начал контратаку, но не добился никакого прогресса.

«В Украине идут наступательные и оборонительные операции, но я не буду подробно говорить, до какой стадии они дошли», — сказал Зеленский.

«Они (генералы) все в хорошем настроении. Передайте это Путину», — сказал он с улыбкой, стоя рядом с приехавшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Он сказал, что комментарии Путина о контратаке были «интересными… и важно, что Россия всегда это чувствовала: по-моему, у них осталось не так много времени».

Минобороны России заявило в субботу, что за последние 24 часа украинские силы предприняли «безуспешные» попытки атаковать южные районы Донецка и Запорожья — два района, подверженных ожесточенным боям.

Министерство также упомянуло восточный город Бахмут, который Москва, по словам Москвы, захватила в прошлом месяце после десяти месяцев ожесточенных боев.

Рейтер не смог самостоятельно проверить ситуацию на поле боя.

В своем ночном видеообращении Зеленский снова сообщил мало подробностей, призвав войска продолжать боевые действия.

«Спасибо всем, кто занимает свои позиции и продвигается вперед», — сказал он, имея в виду восточный и южный фронты, где усиливаются боевые действия.

В Генштабе Украины заявили, что его силы отбили вражеские атаки вокруг Бахмута и давно осажденного города Марьинка. Она добавила, что российские войска «по-прежнему несут большие потери, которые пытаются скрыть».

Генерал Александр Серский, командующий сухопутными войсками, который руководит контрнаступательными операциями, опубликовал в социальных сетях фотографию взрыва, который, по его словам, уничтожил группу российских солдат под Бахмутом.

Представитель украинских военных Сергей Черватый сообщил о новых достижениях под Бахмутом.

«Мы пытаемся… нанести удар по противнику, и мы наносим контратаки. Нам удалось продвинуться до 1400 метров (0,87 мили) на разных участках фронта», — сказал Череватый.

Украина уже несколько месяцев заявляла, что планирует крупную контратаку. Но она отрицала начало основной операции.

Из-за того, что независимых сообщений с передовой было так мало, было трудно оценить состояние боевых действий.

Министерство обороны Великобритании заявило, что за последние 48 часов Украина провела «значительные» операции в нескольких восточных и южных районах, при этом российская оборона в некоторых местах была прорвана.

Некоторый прогресс: министерство иностранных дел Великобритании

«В некоторых районах украинские силы, вероятно, добились значительного прогресса и прорвали первую линию российской обороны. В других районах продвижение украинских войск шло медленнее», — говорится в отчете, в котором действия российской армии также описываются как смешанные.

«Вполне вероятно, что некоторые (российские) подразделения провели заслуживающие доверия маневренные оборонительные операции, в то время как другие отступили в некотором беспорядке на фоне растущих сообщений о потерях русских, когда они отступали через свои собственные минные поля».

Ожидается, что в украинском контрнаступлении будут задействованы тысячи солдат, обученных и экипированных на Западе, но Россия, готовясь к нему, возвела на оккупированных территориях массивные укрепления, а Киеву также не хватает господства в воздухе.

Юг рассматривается как ключевой стратегический приоритет для украинской волны, которая может стремиться вернуть себе крупнейший в Европе ядерный реактор и отрезать российский сухопутный мост к оккупированному Крыму на Черном море, разделив российские силы.

Украинский военный обозреватель Алексей Гетьман заявил Радио НВ, что события последних дней — это только первые шаги.

«То, что сейчас происходит, можно назвать «разведкой боем» — первым этапом наступления», — сказал гетман. «Было невозможно продвигаться в глубину. Цель состояла в том, чтобы проверить оборону противника. Подождем несколько дней и посмотрим».

(Отчетность Тома Палмфорта и Феликса Хаски) Редактирование Алекса Ричардсона, Эндрю Коуторна, Майка Харрисона, Рона Попески и Синтии Остерман

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