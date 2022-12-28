Президент Украины Владимир Зеленский встречается с президентом США Джо Байденом в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия, США, в среду, 21 декабря 2022 года.

Президент Украины Владимир Зеленский и Черный камень Глава исполнительной власти Ларри Финк согласился координировать инвестиции в восстановление Украины, сообщил Киев в среду после встречи двух мужчин.

Читайте с официального сайта Президента Украины «Условились в ближайшей перспективе сосредоточиться на координации усилий всех потенциальных инвесторов и участников реконструкции нашей страны, направлении инвестиций в наиболее актуальные и влиятельные отрасли украинской экономики», — заявили Зеленский и Финк.

Финансовые консультанты BlackRock Markets и Министерство экономики Украины подписали меморандум о взаимопонимании в ноябре. Финк и Зеленский встретились в сентябре Обсудить оплату государственных и частных инвестиций в Украину для последующего восстановления страны Чрезвычайно разрушительное русское вторжение.

BlackRock, один из крупнейших в мире инвестиционных менеджеров, оказывает «консультационную поддержку по разработке инвестиционной структуры с целью создания возможностей для участия государственных и частных инвесторов в будущей реконструкции и восстановлении украинской экономики». — сказал он в своем заявлении в прошлом месяце. На данный момент у BlackRock не было никаких дальнейших заявлений.

На прошлой неделе Зеленский посетил Вашингтон, округ Колумбия, для встречи с президентом США. Джо Байден И произнести речь в Конгрессе, например Палата представителей США в пятницу окончательно одобрила пакет помощи Украине на сумму 45 миллиардов долларов..