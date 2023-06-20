Президент Украины Владимир Зеленский опроверг обвинения России. 36-часовое прекращение огня во время православного Рождества В качестве уловки он прямо дал понять русскому народу, что их войска должны покинуть свою страну.

«Пусть берут туалеты — в дороге они понадобятся — и идут домой. За нашими границами 1991 год», Об этом Зеленский заявил в четверг. который включал прямое обращение к русским.

Чтобы убедиться, что комментарии Зеленского были должным образом переведены на английский язык, Task & Purpose консультировались с русскоязычными, включая Наталья Антоноважурналист из открытых источников и эксперт по разведке, подтвердил, что Зеленский действительно просил российские силы в Украине взять с собой туалеты и отправиться в путь.

«Он говорит о том, что российские солдаты грабят украинские туалеты», — сказала Антонова Task & Purpose.

Напрашивается вопрос: почему русские воруют украинские туалеты?

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пояснила Ольга Лаутман, эксперт по России и Украине, работающая с Центр анализа европейской политики в Вашингтоне, округ Колумбия, и Европейский институт честности в Брюсселе, Бельгия.

«В сельской России почти две трети не имеют доступа к туалетам в помещении, 48,1% пользуются надворными постройками, а 18,4% не имеют канализации», Об этом сообщает The Moscow Times в 2019 году..

Лаутман написал в Твиттере в августе 2020 г. О русской медсестре из Калининграда, которая провела две недели на карантине, в течение которых ей приходилось пользоваться креслом-туалетом и нельзя было принимать душ.

Конечно, унитазы сами по себе не очень полезны, если их нельзя подключить к канализации или канализационной системе, но у мародерства есть своя логика.

Писатель Энтони Бивор написал в своей книге Падение Берлина в 1945 г. Как часто советские войска игнорировали и топтали добычу вскоре после того, как она была вывезена из домов Германии. И солдаты, и рядовые офицеры Красной Армии отправляли домой украденные у немцев вещи, в том числе оконные стекла, гвозди и другие предметы, необходимые для ремонта их домов.

Бивор вспоминает один случай, когда солдат явился на почту Красной Армии с завернутой в круг награбленной бензопилой, на лезвии которой карандашом был написан его адрес.

«Он был бы по крайней мере во что-то завернут», — написал ему Бивор.

Во время нынешнего конфликта на Украине российские силы обвиняются в краже украинских стиральных машин, а также животных из Херсонского зоопарка, в том числе семи енотов, двух волчиц, павлина, ламы, осла, Об этом сообщила газета «Вашингтон пост».

Комментарии Зеленского о краже унитазов российскими войсками прозвучали на фоне одностороннего объявления Россией пожара, который, как сообщается, имел место Боевые действия между двумя странами не прекращались.

Зеленский считал, что предполагаемое прекращение огня было всего лишь уловкой, позволяющей России пополнить свои силы, заявив, что мирные предложения Украины России еще не остались без внимания.

Зеленский сказал россиянам: «Война закончится, когда уйдут ваши солдаты или мы их выгоним».

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