Зеленский заявил о потере более 16 тысяч российских солдат

Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ полковник Сергей Рудской 10 ноября 2020 г. (Министерство обороны России/Pool/Reuters)

Высокопоставленный российский генерал сделал одно из самых подробных публичных заявлений на сегодняшний день. Военная стратегия России В Украине они заявили в пятницу, что «первая фаза» российского военного плана завершена, и их основное внимание теперь сосредоточено на восточной Украине.

«В целом основные задачи первого этапа операции выполнены», — заявил в пятницу на брифинге первый заместитель начальника Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской. «Значительно снижен боевой потенциал ВСУ, что позволило нам, еще раз подчеркиваю, сосредоточить основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса».

Комментарии Рудского прозвучали в то время, когда прогресс России, похоже, застопорился вокруг крупных украинских городов, таких как Киев и Харьков. Россия тоже не смогла Превосходство в воздухе в Украине И понесли большие потери в рядах лиц с самого начала вторжения.

«Общественность и отдельные эксперты спрашивают, что мы делаем в районе блокадных украинских городов», — сказал Рудской. «Эти действия проводятся с целью нанесения такого ущерба военной инфраструктуре, технике и личному составу Вооруженных Сил Украины, и их результаты позволят не только ограничить их силы и не допустить усиления их концентрации в Донбасс, но и не позволит им это сделать, пока российская армия полностью не освободит территорию Демократической Республики Конго и ЛНР.

Рудской имел в виду Донецкую и Луганскую народные республики, отколовшиеся регионы на востоке Украины, которые Россия признала накануне своего вторжения.

Президент России Владимир Путин заявил, что целью того, что российские официальные лица кратко называют «специальной военной операцией» на Украине, является полное разоружение страны. Путин сказал, что война идет по плану, но российские войска понесли большие потери: Рудской в ​​тех же показаниях сказал, что на Украине погиб 1351 солдат и 3825 ранено. намного выше.

«Изначально мы не планировали атаковать его, чтобы не допустить разрушений и снизить потери среди личного состава и мирного населения», — сказал Рудской. «И хотя мы не исключаем такой возможности, пока отдельные группы выполняют поставленные задачи, и они успешно решаются, наши силы и средства будут сосредоточены на главном — полном освобождении Донбасса».

Неясно, указывает ли заявление Рудского на изменение целей российской армии или просто представляет собой изменение в публичных сообщениях.

Российские военные заявляют, что не наносят удары по гражданским лицам или жилым районам, несмотря на неопровержимые доказательства обратного.