Зеленский заявил, что российские чиновники слабы

Михаил Подолак, политический советник президента Украины Владимира Зеленского, отвечает на вопросы представителя СМИ после встречи с российскими переговорщиками в Стамбуле, Турция, 29 марта 2022 года. REUTERS/KEMAL ASLAN/FILE PHOTO

Киев (Рейтер) — Советник президента Украины и участник мирных переговоров Михаил Подоляк заявил в субботу, что нельзя доверять ни одному соглашению с Россией, добавив, что единственный способ остановить вторжение Москвы — это применить силу.

«Любое соглашение с Россией ломаного гроша не стоит», — написал Подоляк в приложении для обмена сообщениями Telegram. Можно ли вести переговоры со страной, которая всегда цинично и пропагандистски врет?

Россия и Украина обвинили друг друга в том, что мирные переговоры зашли в тупик, а последние известные переговоры с глазу на глаз состоялись 29 марта. Ранее в этом месяце Кремль заявил, что Украина не проявила готовности продолжать мирные переговоры, а официальные лица в Киеве обвинили Россию в отсутствии прогресса. Читать далее

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный человек, с которым стоит говорить, — это президент России Владимир Путин, потому что он принимал все решения.

«Неважно, что говорит их министр иностранных дел. Неважно, что он посылает нам переговорную группу… все эти люди, к сожалению, никто», — сказал он голландскому телевидению в интервью, снятом в пятницу.

Путин говорит, что российские силы проводят спецоперацию по разоружению Украины и избавлению ее от антироссийских ультранационалистов. Украина и ее союзники называют это ложным предлогом.

«Россия показала себя варварской страной, угрожающей глобальной безопасности», — сказал Подоляк. «Варвара можно остановить только силой».

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Дополнительные репортажи в Киеве Макса Хандера и в Оттаве Дэвида Люнггрина; Написание в Мельбурне Лидии Келли Редактирование Фрэнсис Керри и Чизу Номияма

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