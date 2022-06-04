Зеленский заявил, что Россия контролирует почти 20% территории Украины

В субботу Россия продолжила смертоносное наступление на востоке Украины, поскольку война затянулась более чем на 100 дней, и эксперты предупреждали о тяжелом конфликте, которому не видно конца.

Россия продолжала обстреливать районы Донбасса управляемыми и неуправляемыми боеприпасами. Оценка была опубликована в субботу министерством обороны Великобритании.

Сосредоточившись на Донбассе, Россия объединила удары с воздуха и артиллерийскую мобилизацию, чтобы применить свою «подавляющую огневую мощь» и поддержать свое «ползучее продвижение» в этом регионе.

Тем временем влияние войны на глобальную нехватку продовольствия заняло центральное место, поскольку глава Африканского союза, президент Сенегала Маки Салл встретился с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить эффективную блокаду украинских морских портов для экспорта зерна из страны.

Основные разработки:

В пятницу Европейский союз официально одобрил эмбарго на поставки нефти в отношении России и другие санкции, направленные против крупных банков и вещательных компаний. Лидеры ЕС говорят, что этот шаг означает, что к концу года будет заблокировано около 90% экспорта российской нефти в Европу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на этой неделе, что Россия сейчас контролирует почти 20% территории страны. До войны Россия контролировала 7%, включая Крым и части Донбасса.

► В Херсонской области официальной валютой является рубль, и жителям там и в Запорожской области предлагают российские паспорта. Но российские силы по-прежнему сталкиваются с проблемами «установления общественного контроля над оккупированными территориями», согласно анализу Государственного департамента от 3 июня. Институт изучения войны.

Украинское агентство сообщает, что более 200 мирных жителей, убитых в Киеве, до сих пор не идентифицированы

Министерство внутренних дел Украины написало в Facebook в субботу, что украинцы, которые были ранены российскими войсками, все еще выздоравливают в Киевской области.

На данный момент, по данным агентства, около 1300 тел гражданских лиц были обнаружены и отправлены в морги для судебно-медицинской экспертизы. Более 200 из этих тел еще предстоит опознать.

Управление ООН по правам человека зафиксировало 9 197 жертв среди мирного населения в Украине — 4 183 убитых и 5 014 раненых — с начала вторжения России. Но в ведомстве считают, что реальное количество жертв «намного выше», так как жертв в зонах ожесточенных конфликтов пока не зафиксировано.

— Элла Ли

Президент Франции Эммануэль Макрон предостерег от унижения России, несмотря на ее «историческую» ошибку, связанную с вторжением в Украину, в интервью, опубликованном во французских газетах в пятницу.

«Мы не должны оскорблять Россию, чтобы в тот день, когда прекратятся боевые действия, мы могли построить трап для выхода дипломатическим путем», — сказал Макрон. «Я убежден, что роль Франции заключается в том, чтобы быть посреднической державой».

Президент Франции заявил, что вторжение в страну президента России Владимира Путина было «исторической и фундаментальной ошибкой для его народа, для него и для истории».

Комментарии Макрона привели в ярость как украинских, так и американских официальных лиц, причем многие назвали комментарии лидера глухими и смущающими.

Призывы избегать унижения России только унизят Францию ​​и любую другую страну, которая может этого потребовать. Потому что это Россия унижает себя, написал в субботу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Нам лучше всем сосредоточиться на том, как поставить Россию на место. Это принесет мир и спасет жизни».

Республиканский представитель Адам Кинзингер, республиканец из Иллинойса, написал в субботу в Твиттере: «Эммануэль Макрон унижает себя». Россия уже унижена, и, судя по ее репутации, французы пытаются поднять белый флаг.

Макрон ранее предупреждал об унижении России в мае, отмечая, что двум воюющим странам придется сесть вместе, чтобы договориться о мире, и что высокая напряженность не поможет.

— Элла Ли

В пятницу Европейский союз ввел санкции против российского полковника Азатбека Оморбекова по прозвищу «Бучинский мясник» за пытки, изнасилования и убийства украинцев, проживающих в киевском пригороде Буча, вместе с еще 64 людьми.

Оморбеков, названный первым в списке новых лиц, подвергшихся санкциям, командовал воинской частью, которая, по словам Европейского союза, совершила «зверства», которые «представляют собой преступления против человечности и военные преступления». В Евросоюзе написали, что Оморбеков несет «прямую ответственность» за жестокие нападения.

В число других россиян, попавших под санкции Европейского Союза, входят российский генерал-полковник Михаил Мезинцев по прозвищу «Мариупольский мясник», глава Российской национальной медиагруппы Алина Маратовна Кабаева, а также жена и дети пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова.

— Элла Ли

В пятницу гостиничная компания Marriott объявила, что приостанавливает свою деятельность в России после 25 лет работы в стране.

«Мы пришли к мнению, что недавно объявленные ограничения в США, Великобритании и ЕС лишат Marriott возможности продолжать работу или франчайзинг отелей на российском рынке», — говорится в заявлении Marriott.

Гостиничная сеть охарактеризовала процесс приостановки операций в России как «сложный» и заявила, что планирует «продолжать уделять внимание заботе о наших партнерах в России». Marriott также подчеркнула свои усилия по поддержке Украины, такие как предоставление жилья украинским беженцам в соседних странах и развертывание фондов помощи при стихийных бедствиях.

— Элла Ли

По состоянию на эту неделю Украина обезвредила более 127 000 взрывных устройств на севере страны и вокруг нее, столицей которой является Киев, говорится в отчете группы ООН, опубликованном в среду.

«Вывод российских войск предоставил значительное пространство для операций по обезвреживанию взрывчатых веществ», — говорится в отчете ПРООН, в котором отмечается, что большая часть усилий по разминированию была сосредоточена в городских районах, таких как Киев, Чернигов, Сумы и Житомир.

Государственные службы по чрезвычайным ситуациям Украины обезвредили 127 393 взрывных устройства на площади 28 714 квадратных километров, что составляет около 12% территории Украины. В отчете говорится, что Украина надеется активизировать усилия, добавив 80 дополнительных групп для помощи в расчистке территории от взрывчатых веществ.

— Элла Ли

Массовые бои вспыхнули в пятницу в двух крупных городах на востоке Украины в пятницу, на 100-й день войны с Россией, медленно превращая их в руины.

Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что в Северодонецке продолжаются ожесточенные бои, а оставшиеся 13 000 жителей укрылись в подвалах, спасаясь от непрекращающихся российских бомбардировок. Позже он добавил, что украинские силы отбили 20% территории города, которая была оккупирована российскими войсками.

Президент Владимир Зеленский заявил в четверг, что в битве за Северодонецк был достигнут «некоторый прогресс», но не стал вдаваться в подробности.

— Служба новостей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу на собрании мэров США, что они должны разорвать связи «побратимов» с российскими городами.

«Мы не должны позволять тиранам пользоваться своими отношениями со свободным миром», — заявил Зеленский в своем выступлении на ежегодном собрании мэров на Американской конференции. «Что вам дают эти отношения? Возможно, ничего. Но они позволяют России сказать, что она не изолирована, даже после начала этой войны».

Зеленский назвал Чикаго, Джексонвилл, Сан-Диего и Олбани одними из десятков американских городов, связанных с российскими городами.

Некоторые города, в том числе Чикаго, приостановили, но не разорвали навсегда связи с городами-побратимами России с тех пор, как в феврале Россия начала вторжение в Украину. Другие, такие как Сан-Хосе, Калифорния, решили продолжить свои отношения; The San Jose Spotlight сообщает, что городской совет решил отправить письмо своему городу-побратиму, Екатеринбургу, призывая жителей выступить против Владимира Путина.

Бывший фельдмаршал США заявил, что конфискация активов США по приказу президента Джо Байдена и оперативная группа KleptoCapture наносят ущерб российской олигархии и ее нечестным путем нажитым доходам.

Среди последних конфискаций — суперяхта стоимостью миллиард долларов, которую отслеживали в портах от Европы до Фиджи.

Бывший маршал США Джейсон Вогдилло сказал: «Поистине, именно сила конфискации активов позволяет нам бить их по самым больным местам, которые находятся в кармане, и не позволять им оставлять себе незаконно добытые вещи». Яхта российского олигарха — это, безусловно, корабль нового уровня, которого мы еще не захватили. Читать далее.

— Тревор Хьюз

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