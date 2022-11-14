Зеленский заявил, что следователи задокументировали более 400 военных преступлений России в Херсоне

Содержание статьи Херсон — Президент Украины Владимир Зеленский обвинил российских солдат в совершении военных преступлений и убийстве мирных жителей в Херсоне, части которого были отбиты украинской армией на прошлой неделе после ухода России. Следователи уже задокументировали более 400 военных преступлений России. «Обнаружены тела погибших мирных жителей и солдат», — заявил Зеленский в своем ночном видеообращении в воскресенье.

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Содержание статьи «Российская армия оставила после себя такую ​​же жестокость, какую она творила в других регионах страны, в которые она вошла», — сказал он.

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Содержание статьи Рейтер не смог проверить его утверждения. Россия отрицает, что ее силы преднамеренно нацеливаются на мирных жителей. После начала вторжения 24 февраля в нескольких местах по всей Украине были обнаружены массовые захоронения, в том числе тела гражданских лиц со следами пыток, обнаруженные в Харьковской области и Буче под Киевом. Украина обвинила российские силы в совершении преступлений. В октябре группа ООН заявила, что на Украине были совершены военные преступления и что российские войска несут ответственность за «подавляющее большинство» нарушений прав человека в первые недели войны. READ США возмущены задержкой Европы в оказании экономической помощи Украине Украинские силы достигли центра южной Херсонской области в пятницу после того, как Россия отказалась от единственной региональной столицы, которую она захватила с тех пор, как Москва начала свое вторжение.

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Содержание статьи Сельские жители с цветами ждали по дороге в Херсон, чтобы встретить украинских солдат в субботу, когда они прибыли, чтобы обеспечить контроль над правым берегом Днепра. Это было третье крупное отступление Москвы в войне и первое, которое включало уступку такого большого оккупированного города перед лицом крупной украинской контратаки с использованием поставленной США высокомобильной артиллерийской ракетной системы (HIMARS). Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что в понедельник Соединенные Штаты объявят о новых санкциях против транснациональной сети частных лиц и компаний, которые закупают военные технологии для войны России в Украине. Йеллен сообщила журналистам в кулуарах саммита G20 на Бали, что санкции коснутся 14 физических и 28 юридических лиц, в том числе финансовых посредников, но отказалась сообщить подробности об их местонахождении.

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Содержание статьи Россия смогла закупить у Ирана беспилотники, которые использовались для атак на города и энергетическую инфраструктуру Украины. Херсонский ужин В воскресенье обмен артиллерийскими обстрелами, прокатившимися по Херсону, не смог успокоить толпы ликующих, размахивающих флагами жителей, собравшихся перед лицом холода на главной площади города. «Сейчас мы счастливы, но все боимся бомбежек с левого берега», — сказала 35-летняя певица Яна Смирнова, указывая на российские пушки на восточном берегу Днепра недалеко от города. Южное командование ВСУ заявило в понедельник, что российские силы продолжают «наносить огневой урон нашим силам и выводить населенные пункты вдоль правого берега Днепра». READ По меньшей мере 17 человек погибли в результате российских ударов по украинскому городу Запорожье. Губернатор Херсонской области Ярослав Янусевич сообщил, что власти решили сохранить комендантский час с 17:00 до 8:00 и не допускать выезда и въезда людей в город в качестве меры безопасности.

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Содержание статьи «Враг уничтожил всю жизненно важную инфраструктуру», — заявил Янусевич украинскому телевидению. «Мы пытаемся встретиться через несколько дней и (после этого) открыть город», — сказал он. В онлайн-посте Янусевич предупредил людей о сообщениях о прибытии гуманитарной помощи на площадь Свободы в Херсоне и призвал людей держаться подальше от центра города, поскольку там должны начаться работы по разминированию. Зеленский также предупредил жителей Херсона о наличии российских мин. Он сказал: «Прошу вас не забывать, что ситуация в Херсонской области по-прежнему очень опасная». Русский вывод Жители говорят, что русские постепенно уходили в течение последних двух недель, но их окончательный уход стал очевиден только тогда, когда в четверг в Херсон вошли первые украинские силы.

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Содержание статьи «Это было постепенно», — сказал 44-летний Алексей Сандаков, видеооператор. «Сначала уехала собственная полиция. Потом обычная полиция и их руководство. Потом я стал видеть меньше солдат в супермаркетах, а потом их военная техника стала уходить». Несколько местных жителей, опрошенных агентством Reuters, сказали, что пытались сократить контакты с русскими и знали об арестах и ​​жестоком обращении с людьми за любое проявление украинского патриотизма. Сандаков сказал, что российские войска разграбили дома украинских солдат, которые покинули город, прежде чем захватить город, и будут обыскивать тела молодых людей, проходящих через блокпосты, на предмет татуировок украинских националистических группировок. READ Путин предлагает России потемкинское будущее Россия отрицает нарушения в отношении гражданских лиц или нападения на мирных жителей с начала войны.

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Содержание статьи Восточная Украина Министерство обороны Украины заявило, что с начала недели отвоевало 179 населенных пунктов и 4500 квадратных километров (1700 квадратных миль) вдоль реки Днепр. В Генштабе ВСУ сообщили, что на Восточном фронте в Донецкой и Луганской областях продолжаются ожесточенные бои. Зеленский сообщил, что за минувшие сутки ракетно-артиллерийские удары были нанесены по Сумам, Харькову, Запорожью, Луганску и Донецку. «Бои в Донецкой области идут так же интенсивно, как и в предыдущие дни», — сказал Зеленский. (Отчетность Дэвида Леджунгрн, Джонатана Лэндэя, Глеба Гаранича, Павла Политюка и Рона Попески; текст Майкла Берри; редактирование Химани Саркар)

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