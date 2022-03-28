Зеленский заявил, что Украина готова обсудить принятие нейтрального статуса в мирном соглашении с Россией

Львов, Украина (27 марта) (Рейтер) — Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова обсудить принятие нейтрального статуса в рамках мирного соглашения с Россией, но такое соглашение должно быть гарантировано третьими сторонами и подлежит референдуму. . В комментариях трансляция в воскресенье.

Зеленский разговаривал с российскими журналистами во время 90-минутного видеозвонка, интервью, в котором московские власти заранее предупредили российские СМИ не сообщать об этом. Зеленский все время говорил по-русски, как и в своих предыдущих выступлениях, когда он ориентировался на русскую аудиторию.

Зеленский сказал, что российское вторжение привело к разрушению русскоязычных городов на Украине, причем ущерб был больше, чем в результате российских войн в Чечне.

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«Гарантии безопасности, нейтралитет и безъядерный статус нашего государства. Мы к этому готовы. Это самый важный пункт», — сказал Зеленский.

Зеленский заявил, что Украина отказалась обсуждать некоторые другие требования России, такие как разоружение страны.

Выступая более чем через месяц после того, как 24 февраля Россия вторглась в Украину, Зеленский заявил, что невозможно достичь мирного соглашения без прекращения огня и вывода войск.

Он исключил попытки силой вернуть себе всю территорию, контролируемую Россией, заявив, что это приведет к третьей мировой войне, и сказал, что хочет достичь «компромисса» в отношении восточного Донбасса, который с тех пор находится под контролем пророссийских сил. 2014.

Россия заявляет, что проводит «специальную военную операцию» на Украине с целью разоружения своего соседа. Украина и ее западные союзники называют это предлогом для неспровоцированного вторжения.

гуманитарная катастрофа

Президент Украины Владимир Зеленский обращается к участникам Форума в Дохе по видеосвязи в связи с продолжением нападения России на Украину в Киеве, Украина, 26 марта 2022 года. Пресс-служба Президента Украины / Опубликовано через Reuters

Зеленский сосредоточился на судьбе восточного портового города Мариуполя, который находится в осаде уже несколько недель. Когда-то город был городом с населением 400 000 человек, но подвергся продолжительным русским бомбардировкам.

«Все въезды и выезды в город Мариуполь закрыты», — сказал Зеленский. «Порт заминирован. Гуманитарная катастрофа внутри города не вызывает сомнений, потому что туда невозможно попасть с едой, лекарствами и водой», — сказал он.

«Я даже не знаю, с кем российская армия расправилась таким образом», — сказал он, добавив, что по сравнению с российскими войнами в Чечне масштабы разрушений были «несопоставимы».

Россия отрицает, что наносила удары по мирным жителям Украины. Россия и Украина обвинили друг друга в том, что не открылись гуманитарные коридоры.

Зеленский ответил на обвинения Москвы в том, что Украина ограничила права русскоязычных, заявив, что именно российское вторжение стерло русскоязычные города «с лица земли».

Он также назвал «шуткой» утверждения России о том, что Украина обладает ядерным или химическим оружием.

Российская прокуратура заявила, что будет дано юридическое заключение по заявлениям, сделанным в интервью, и законности публикации интервью. [ read more ]

Комментируя это, Зеленский заявил, что Россия уничтожила свободу слова в своей стране.

«Российская цензура выступила с угрозой», — заявил Зеленский в своем ночном видеообращении. «Это было бы смешно, если бы не было трагедией».

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(Репортаж Павла Политюка и Александра Александра Козухаря) Сценарий: Матиас Уильямс и Лидия Келли; Под редакцией Правина Шара и Стивена Коутса

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