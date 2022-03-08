Зеленский заявил, что Украина «не сдастся», и получил аплодисменты британской палаты общин

(британское парламентское телевидение)

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник обратился к Палате общин Великобритании по видеосвязи, заявив, что «мы будем сражаться до конца», повторив знаменитую военную речь бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.

«Мы не сдадимся и не проиграем. Мы будем сражаться до конца на море и в воздухе. Мы будем продолжать бороться за нашу землю, чего бы это ни стоило», — сказал он в комментарии, переведенном переводчиком.

«Быть или не быть», — сказал украинский лидер в строке от Гамлета до Шекспира, добавив: «Тринадцать дней назад этот вопрос можно было задать Украине, а сейчас — совсем нет. Понятно, что мы будет Ясно, что мы будем свободны.

Зеленский также выразил благодарность премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, попросив парламент «ужесточить санкции» против России и признать ее «террористическим государством». Он повторил свой запрос к НАТО о создании бесполетной зоны над Украиной и потребовал, чтобы Великобритания нашла способ сделать «украинское небо безопасным».

Он добавил: «Делай, что можешь, что должен делать, что требует от тебя величие твоей страны и твоего народа».

Он раскритиковал НАТО за то, что оно не предоставило то, что «искали» украинцы.

«Я не хочу никого обидеть, но мы почувствовали, что альянсы не работают, и они не могут даже закрыть атмосферу. Так что есть необходимость восстанавливать европейскую безопасность с нуля», — сказал Зеленский.

Президент Украины также использовал часть своих заметок, чтобы описать, как происходило вторжение России в страну.

«Я бы рассказал вам о 13 днях войны. Войну, которую мы не начинали, мы не хотели», — сказал он британским законодателям.

«Мы не хотим терять то, что у нас есть, то есть нашу страну, нашу страну, Украину», — сказал Зеленский, добавив: «Так же, как раньше вы не хотели терять свою страну… и вам приходилось воевать за Британию».

Палата общин аплодировала Зеленскому стоя в конце его речи.