Зеленский заявил, что Украина продавливает по всему фронту, а Россия останавливает газ

Зеленский заявил, что помолвка идет по всему фронту

Россия заявляет, что ее силы побеждают украинцев

Команда МАГАТЭ вылетела из Киева на АЭС

Поток российского газа упал до нуля по трубам в Германию

НИКОЛАЕВ (Украина/Киев) (Рейтер) — Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска атаковали российские позиции по всему фронту, в то время как Россия приостановила поставки газа по крупному трубопроводу в Германию, сославшись на необходимость технического обслуживания.

Отдельно группа Международного агентства по атомной энергии отправилась из Киева в сторону Запорожской атомной электростанции на юге Украины, чтобы оценить ущерб после того, как близлежащая бомбардировка вызвала опасения радиологической катастрофы. Читать далее

Украина, вооруженная передовым оружием, поставленным Западом, на этой неделе начала новую кампанию по возвращению территории на юге. Призывая российских солдат спасаться бегством, Зеленский сказал, что его войска также начинают наступление на востоке.

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«Активные боевые действия сейчас идут по всей линии фронта: на юге, в Харьковской области, на Донбассе», — сказал Зеленский в своем выступлении во вторник вечером.

Россия захватила участки юга Украины у побережья Черного моря в первые недели шестимесячной войны, включая Херсонскую область, которая находится к северу от аннексированного Россией Крыма.

Украина считает, что восстановление контроля над регионом имеет решающее значение для предотвращения попыток России захватить новые территории на Западе, что может в конечном итоге перекрыть ей доступ к Черному морю.

Киев обнародовал некоторые подробности нападения.

Великобритания, союзник Украины, заявила, что украинские формирования на юге в некоторых местах оттеснили российские передовые силы, воспользовавшись относительно слабой обороной России. Читать далее

Хотя подтвердить масштабы прогресса Украины не удалось, непроверенные отчеты, фотографии и кадры в социальных сетях позволяют предположить, что ее войска, возможно, отвоевали некоторые деревни и уничтожили некоторые российские цели на юге.

Но Минобороны России заявило, что его силы нанесли поражение украинским силам, добавив, что под Херсоном подразделения ПВО сбили десятки ракет.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил во вторник, что Россия систематически настаивает на своих планах в Украине.

«Все наши цели будут достигнуты», — сказал он.

Рейтер не смог проверить отчеты с поля боя.

‘Очень опасно’

Запорожская атомная электростанция, которая была захвачена российскими войсками в марте, но по-прежнему эксплуатируется украинскими сотрудниками, стала горячей точкой конфликта, когда обе стороны обвиняют друг друга в бомбардировке поблизости.

«Ситуация на Запорожской АЭС, в Иннергодаре и прилегающих районах остается очень серьезной», — сказал Зеленский. «Риск радиационной катастрофы из-за действий России не уменьшается ни на час».

Но Минобороны России заявило, что уровень радиации на заводе, который является крупнейшим в Европе, в норме.

Информационное агентство «Интерфакс» цитирует назначенного Россией чиновника Запорожского правительства, который заявил в среду, что два из шести реакторов АЭС работают.

Ожидается, что на этой неделе завод посетит миссия Международного агентства по атомной энергии ООН во главе с его главой Рафаэлем Гросси для проведения инспекций.

«Сейчас мы, наконец, двигаемся после шести месяцев кропотливых усилий», — сказал Гросси перед отправлением конвоя МАГАТЭ из Киева, добавив, что они намерены провести на этом месте несколько дней.

«У нас там очень важная задача — оценить там реальные условия, чтобы помочь максимально стабилизировать ситуацию», — сказал он журналистам.

Как заявил ранее «Интерфаксу» глава российской администрации Евгений Палицкий, инспекторы МАГАТЭ «должны увидеть станцию ​​в действии за один день».

Украина во вторник обвинила Россию в бомбардировке коридора, который чиновники Международного агентства по атомной энергии должны были использовать, чтобы добраться до станции, чтобы заставить их путешествовать через Крым, который вместо этого включает Россию.

Немедленного ответа из Москвы не последовало.

Украинские военные заявили в среду, что российские войска применяли танки, ракеты и артиллерию вдоль демаркационной линии в этом районе.

течь до нуля

Россия вторглась в Украину 24 февраля в ходе так называемой «специальной военной операции» по разоружению своего соседа.

Украина и Запад описывают ее как неоправданную агрессивную войну, в результате которой тысячи людей погибли, миллионы были перемещены, возникла нехватка продовольствия и поднялись цены на энергоносители на фоне беспрецедентных западных санкций.

Цены на природный газ в Европе взлетели до рекордно высокого уровня, поскольку Россия перекачивала газ по своему газопроводу «Северный поток-1» всего на 20% мощности, ссылаясь на проблемы с оборудованием.

В среду потоки в трубопроводе в Германию через Балтийское море упали до нуля, так как российский «Газпром» закрыл трубопровод на техническое обслуживание.

государственный энергетический гигант (ГАЗП.ММ) Он сказал, что последний 72-часовой останов был необходим для обслуживания единственного оставшегося компрессора трубопровода. Германия заявила, что технических проблем не было. Читать далее

Европейские правительства опасаются, что Россия продлит отключение электроэнергии в ответ на санкции, и обвинили президента Владимира Путина в использовании энергоресурсов в качестве оружия.

Россия это отрицает и винит в падении экспорта санкции. Читать далее

Министр энергетики Франции заявил, что «Газпром» использовал предлог, чтобы остановить поставки газа французскому подрядчику, но добавил, что Франция ожидала потери поставок. Читать далее

Ранее «Газпром» заявлял, что приостановит поставки газа на французскую Engie. (ENGIE.PA) Цитирование спора о платежах.

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Об этом сообщает агентство Reuters. Автор Химани Саркар. Монтаж Роберт Перселл

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