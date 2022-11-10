Зеленский заявил CNN, что поставленная США на Украину артиллерия помогла «сломать» российское наступление

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, выступая на мероприятии в Экономическом клубе Нью-Йорка, назвал вторжение России в Украину «колоссальной стратегической ошибкой» в среду, 9 ноября. (Экономический клуб Нью-Йорка)

Высокопоставленный американский генерал заявил в среду вечером, что Россия потеряла более 100 000 солдат убитыми и ранеными в результате войны на Украине, и Украина, возможно, рассчитывает на аналогичные цифры.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, выступая на мероприятии в Экономическом клубе Нью-Йорка, назвал вторжение России в Украину «крупной стратегической ошибкой», за которую страна будет расплачиваться «годами, годами и годами». «

Милли сказал, что война, начавшаяся в феврале, причинила огромное количество человеческих страданий, в том числе от 15 до 30 миллионов беженцев и около 40 000 украинских мирных жителей.

«Вы посмотрите на более чем 100 000 российских солдат, которые были убиты и ранены, — сказал Милли. «То же самое, наверное, и с украинской стороны».

Путь к миру: Милли сказал, что может появиться возможность договориться о прекращении конфликта, если линия фронта стабилизируется зимой.

«Когда есть возможность вести переговоры и когда можно достичь мира, воспользуйтесь ею», — сказал Милли. «Держись момента».

Но если переговоры не состоятся или провалятся, Милли сказал, что Соединенные Штаты будут продолжать вооружать Украину, даже несмотря на то, что полная военная победа любой из сторон выглядит все более маловероятной.

«Должно быть взаимное признание того, что, возможно, военная победа в прямом смысле этого слова не может быть достигнута военными средствами, и поэтому нужно прибегать к другим средствам», — сказал он.

Херсонский вывод: Милли также сказал, что Соединенные Штаты видят первые признаки того, что Россия уже уходит из Херсона, как они сообщали. Но он сказал, что вывод до 30 000 российских солдат с западного берега Днепра может занять дни или даже недели.