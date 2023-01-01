Зеленский и Путин обещают победу в контрастных новогодних выступлениях

1 января (Рейтер) — Лидеры Украины и России пообещали добиваться победы в новогодних речах, но в то время как Владимир Зеленский говорил о благодарности и боли, Владимир Путин настаивал на долге перед Россией, изображая войну почти как борьбу за существование.

Вспоминая некоторые из самых драматических моментов и побед войны, Зеленский наполнил свое эмоциональное 17-минутное видеообращение кадрами атак России на страну и словами гордости за украинцев, которые пережили атаки, темноту и холод.

«Нам сказали: у вас нет выбора, кроме как сдаться. Мы говорим: у нас нет выбора, кроме как победить», — сказал Зеленский, стоя в темноте в своем фирменном костюме цвета хаки с украинским флагом.

«Мы боремся как команда — вся страна, все наши регионы. Я ценю всех вас».

Через несколько минут после речи Зеленского, произнесенной незадолго до полуночи по киевскому времени в Новый год, в столице и по всей стране раздались многочисленные взрывы. Атаки последовали за обстрелом Украины более чем 20 крылатыми ракетами в субботу и несколькими взрывами до этого.

Поскольку война тянется уже 11 месяцев, Москва не готова к решительному сопротивлению западного оружия и миллиардов долларов, которые переломили ситуацию в пользу Украины.

Российские войска были вынуждены уйти с половины территории, которую они захватили в первые недели того, что Путин называет «специальной военной операцией» по «упадку» и демилитаризации Украины. Киев и западные союзники говорят, что вторжение Путина — это захват земель.

«Судьба России»

Нарушив традицию, произнеся новогоднее послание в окружении войск, а не у стен Кремля, Путин назвал 2022 год «годом, в котором мужество и доблесть четко отделяются от предательства и трусости» и высказался жестко и воинственно.

Пытаясь заручиться поддержкой россиян на фоне досадных неудач на поле боя и внутренней критики своей военной стратегии, Путин поблагодарил российские войска, но потребовал от них большего.

«Главное — это судьба России», — сказал Путин, одетый в темный костюм и галстук. «Защита отечества — наш священный долг перед нашими предками и потомством. Моральная и историческая справедливость на нашей стороне».

Россия планировала действовать быстро, но по мере того, как война затягивалась, она была вынуждена перевести общество в более боевой режим: призвать более 300 000 резервистов, возродить экономику, пострадавшую от западных санкций, и публично заявить, что конфликт может затянуться. .

Подтвердив предполагаемое намерение Запада «уничтожить Россию» с помощью Киева, Путин пообещал никогда этого не допустить. Он еще раз дал понять, что война будет продолжаться, даже если она будет трудной.

«Мы всегда знали и сегодня снова верим, что суверенное, свободное, безопасное будущее России зависит только от нашей силы и воли», — сказал он.

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Зеленский пообещал вернуть земли, которые Москва объявила аннексированными в сентябре.

«Забыть невозможно. И простить невозможно. Но победить можно», — сказал он.

Перечисляя победы Украины, Зеленский упомянул Крымский мост, символ Москвы, соединяющий полуостров с Россией, который был разорван взрывом в октябре.

Путин немедленно обвинил Киев в планировании мощной бомбардировки, за которую Украина ранее не брала на себя ответственность, а также за любые другие атаки внутри России после вторжения России 24 февраля.

«Этот год ударил по нашим сердцам. Мы выплакали все слезы. Мы выплакали все молитвы», — сказал Зеленский.

«Мы боремся и будем бороться. За ключевое слово «победа».

Дополнительные репортажи Джейка Корделла, Ника Старкова, Дэвида Юнггрена и Сергея Карази; Лидия Келли пишет в Мельбурне; Монтаж: Нил Фуллик

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