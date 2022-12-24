Зеленский назвал Россию «абсолютным злом» после теракта в Херсоне в канун Рождества.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу осудил Россию как «абсолютное зло» после серии смертоносных ударов по Херсону в канун Рождества.
Зеленский опубликовал фото разрушений города Отвоеванная Украина Из России в прошлом месяце Его профиль в Telegram, который претендует на звание «настоящей жизни» украинцев. Он сказал, что районы, которые обстреливала Россия, не были военными объектами, и что они убивали только «для запугивания и удовольствия».
«Мир должен увидеть и понять, с каким абсолютным злом мы боремся», — сказал он.
В результате российского обстрела Херсона не менее 10 человек погибли и 55 получили ранения, 18 из них в критическом состоянии.
Вернувшись на Украину после короткой поездки в США, Зеленский встретился с президентом Байденом и обратился к Конгрессу, заявив, что война ведется не по ранее определенным правилам, основанным на тактике России.
Россия направила большую часть своих артиллерийских и ракетных обстрелов на энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь отключить электричество и отопление с приближением зимы. После вывода российских войск обстрелы были особенно сосредоточены на Херсоне.
Два человека погибли и пятеро получили ранения в результате обстрела в Донецкой области ранее в субботу.
Ассошиэйтед Пресс способствовало этому отчету.
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