Президент Украины Владимир Зеленский в субботу осудил Россию как «абсолютное зло» после серии смертоносных ударов по Херсону в канун Рождества.

Зеленский опубликовал фото разрушений города Отвоеванная Украина Из России в прошлом месяце Его профиль в Telegram, который претендует на звание «настоящей жизни» украинцев. Он сказал, что районы, которые обстреливала Россия, не были военными объектами, и что они убивали только «для запугивания и удовольствия».

«Мир должен увидеть и понять, с каким абсолютным злом мы боремся», — сказал он.

В результате российского обстрела Херсона не менее 10 человек погибли и 55 получили ранения, 18 из них в критическом состоянии.

Вернувшись на Украину после короткой поездки в США, Зеленский встретился с президентом Байденом и обратился к Конгрессу, заявив, что война ведется не по ранее определенным правилам, основанным на тактике России.

Россия направила большую часть своих артиллерийских и ракетных обстрелов на энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь отключить электричество и отопление с приближением зимы. После вывода российских войск обстрелы были особенно сосредоточены на Херсоне.

Два человека погибли и пятеро получили ранения в результате обстрела в Донецкой области ранее в субботу.

Ассошиэйтед Пресс способствовало этому отчету.