Зеленский озвучил украинский фильм «Медвежонок Паддингтон», прежде чем противостоять русскому медведю.

Президент Владимир Зеленский восемь лет играл голосом украинского медведя Паддингтона, прежде чем ему пришлось столкнуться с русским медведем, когда Путин вторгся на прошлой неделе.

44-летний президент завоевал любовь всего мира, поскольку он бросает вызов призывам России к капитуляции и ведет прямую трансляцию из столицы Киева.

Однако люди восхищаются не только его храбростью перед лицом российского вторжения. Прежде чем стать президентом в 2019 году, он 23 года проработал в сфере развлечений в качестве актера и комика.

Человек, защитивший Украину от атаки Путина, даже играл на телевидении вымышленного президента, который также защищал страну от российского влияния.

С тех пор, как Россия вторглась в Украину в прошлый четверг, Зеленский стал символом мужества и силы в стране.

Президент Владимир Зеленский восемь лет играл голосом украинского медведя Паддингтона, прежде чем ему пришлось противостоять русскому медведю, когда Путин вторгся на прошлой неделе.

У президента была актерская и комедийная карьера, которая длилась 23 года, прежде чем он занялся политикой.

Хотя многие считали его шутливым кандидатом, он набрал 73 процента голосов после обещания бороться с коррупцией и установить мир на Донбассе, юго-востоке Украины, который находится под контролем пророссийских сепаратистов с начала российско-украинской войны в 2014 году. .

Зеленский озвучил украинского медведя Паддингтона (на фото) в популярном детском фильме с Хью Бонневиллем и Салли Хокинс в главных ролях.

«Слуга народа» — политическая сатира, дебютировавшая в 2015 году и длившаяся три сезона. Фильм повествует о «проповеди» учителя истории против коррупции в правительстве, которая очень быстро распространилась, и вскоре персонаж Зеленского Василий Петрович Голобородько очутился в кресле президента.

Сериал шел с 2015 по 2019 год, за это время, в 2018 году, Зеленский выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах в следующем году. На картинке в шоу READ BP вышла из доли в российской нефтегазовой компании «Роснефть»

Зеленский родился в семье евреев в Кривом Роге, в Советской Украине (ныне Восточная Украина), в 1978 году.

Его дед воевал в рядах Красной Армии против нацистов во время Второй мировой войны, а трое его дядей и дедов погибли во время Холокоста.

Зеленскому было всего 17 лет, когда он начал играть и рассказывать анекдоты. Чуть более двух десятилетий спустя он стал президентом.

Первый выпуск сатирического политического клипа набрал более 13,7 млн ​​просмотров на YouTube, в нем Зеленский снялся в главной роли Василий Петрович Голобородько, учитель средней школы в возрасте 30 лет. Он был неожиданно избран президентом Украины после того, как один из его студентов снял на видео, как он кричит о коррупции в правительстве своей страны, что в конечном итоге стало вирусным.

Именно его популярность как вымышленного лидера (на фото) подтолкнула его стать президентом в 2019 году. В вирусном ролике фантастического сериала Зеленский, как и Голобородько, сказал своему коллеге: «Мне это надоело. Почему наши политики приходят к власти и совершают одни и те же ошибки?

До этого он сыграл Наполеона в фильме «Ржевский против Наполеона», продолжении комедии «Гитлер в капуте», а также неоднократно играл главного героя в романтических комедиях «Любовь в большом городе» и «Любовь в большом городе 2» и даже выиграл первую премию. сезон Come Strictly Ukraine Dance в 2006 году.

Он регулярно снимается в стендап-комедиях и появляется на красных дорожках.

Он записал украинскую озвучку для Медвежонка Паддингтона в фильме 2014 года «Пол Кинг» с Хью Бонневиллем и Салли Хокинс в главных ролях.

Президент Украины Владимир Зеленский быстро распространяется после появления в «Танцах со звездами» Президент Владимир Зеленский за короткий промежуток времени прошел долгий путь в качестве комика, прежде чем одержать убедительную победу на выборах в Украине в 2019 году. READ Вручение Российского Оскара «Сними кулак» - дедлайн Он появился в украинской версии «Танцев со звездами» в 2006 году, которую выиграл с впечатляющим Джеффом в розовом комбинезоне с расклешенными брюками. Кадры выступления украинского президента на шоу стали вирусными в минувшие выходные. Пользователь Твиттера Кэт Абу из США опубликовала подборку лучших танцев президента на шоу в клипе, который был просмотрен более двух миллионов раз. На видео Зеленский в множестве гламурных и гламурных костюмов исполняет Basso Double и с завязанными глазами с профессиональной партнершей Олиной Шупенко. Именно его появление в сериале сделало имя Зеленского нарицательным и послужило предвестником его актерской карьеры на экране, которая началась в 2008 году.

Зеленский играет Максима Ткаченко в трейлере украинского фильма 2018 года «Я, ты, он, она».

Зеленский также сыграл главную роль в качестве главного любовного увлечения в фильме «8 первых свиданий», который был выпущен в 2012 году и получил награду «Лучшая российская комедия года» на Российской национальной кинопремии 2013 года.

Однако самая известная роль — еще один комедийный номер — школьного учителя Василия Петровича Голобородько, ставшего президентом Украины, в успешном сериале «Слуга народа», который шел с 2015 по 2018 год.

В том же году, когда шоу закончилось, он стал де-факто президентом Украины, устроив вечеринку для своей телекомпании «Квартал 95» и переименовав ее в «Слугу народа» после сериала.

Хотя многие считали его шутливым кандидатом, он набрал 73 процента голосов после обещания бороться с коррупцией и установить мир на Донбассе, юго-востоке Украины, который находится под контролем пророссийских сепаратистов с начала российско-украинской войны в 2014 году. .

Он также пообещал остаться на своем посту в течение одного пятилетнего срока.

С тех пор, как Россия вторглась в Украину в прошлый четверг, Зеленский стал символом мужества и силы в стране.

Когда на Киев падали снаряды, он выложил видео с улиц столицы и возглавил сильное сопротивление Украины путинской армии.

Во вторник Россию обвинили в военных преступлениях из-за жестокой бомбардировки Харькова, в результате которой погибли 11 мирных жителей и были разрушены школы, а посол Украины в США заявил, что Путин сбросил смертоносную тепловую бомбу во время вторжения.