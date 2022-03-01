Зеленский озвучил украинский фильм «Медвежонок Паддингтон», прежде чем противостоять русскому медведю.

Президент Владимир Зеленский восемь лет играл голосом украинского медведя Паддингтона, прежде чем ему пришлось столкнуться с русским медведем, когда Путин вторгся на прошлой неделе.
44-летний президент завоевал любовь всего мира, поскольку он бросает вызов призывам России к капитуляции и ведет прямую трансляцию из столицы Киева.
Однако люди восхищаются не только его храбростью перед лицом российского вторжения. Прежде чем стать президентом в 2019 году, он 23 года проработал в сфере развлечений в качестве актера и комика.
Человек, защитивший Украину от атаки Путина, даже играл на телевидении вымышленного президента, который также защищал страну от российского влияния.
С тех пор, как Россия вторглась в Украину в прошлый четверг, Зеленский стал символом мужества и силы в стране.
Президент Владимир Зеленский восемь лет играл голосом украинского медведя Паддингтона, прежде чем ему пришлось противостоять русскому медведю, когда Путин вторгся на прошлой неделе.
У президента была актерская и комедийная карьера, которая длилась 23 года, прежде чем он занялся политикой.
Хотя многие считали его шутливым кандидатом, он набрал 73 процента голосов после обещания бороться с коррупцией и установить мир на Донбассе, юго-востоке Украины, который находится под контролем пророссийских сепаратистов с начала российско-украинской войны в 2014 году. .
Зеленский озвучил украинского медведя Паддингтона (на фото) в популярном детском фильме с Хью Бонневиллем и Салли Хокинс в главных ролях.
«Слуга народа» — политическая сатира, дебютировавшая в 2015 году и длившаяся три сезона. Фильм повествует о «проповеди» учителя истории против коррупции в правительстве, которая очень быстро распространилась, и вскоре персонаж Зеленского Василий Петрович Голобородько очутился в кресле президента.
Сериал шел с 2015 по 2019 год, за это время, в 2018 году, Зеленский выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах в следующем году. На картинке в шоу
Зеленский родился в семье евреев в Кривом Роге, в Советской Украине (ныне Восточная Украина), в 1978 году.
Его дед воевал в рядах Красной Армии против нацистов во время Второй мировой войны, а трое его дядей и дедов погибли во время Холокоста.
Зеленскому было всего 17 лет, когда он начал играть и рассказывать анекдоты. Чуть более двух десятилетий спустя он стал президентом.
Первый выпуск сатирического политического клипа набрал более 13,7 млн просмотров на YouTube, в нем Зеленский снялся в главной роли Василий Петрович Голобородько, учитель средней школы в возрасте 30 лет. Он был неожиданно избран президентом Украины после того, как один из его студентов снял на видео, как он кричит о коррупции в правительстве своей страны, что в конечном итоге стало вирусным.
Именно его популярность как вымышленного лидера (на фото) подтолкнула его стать президентом в 2019 году. В вирусном ролике фантастического сериала Зеленский, как и Голобородько, сказал своему коллеге: «Мне это надоело. Почему наши политики приходят к власти и совершают одни и те же ошибки?
До этого он сыграл Наполеона в фильме «Ржевский против Наполеона», продолжении комедии «Гитлер в капуте», а также неоднократно играл главного героя в романтических комедиях «Любовь в большом городе» и «Любовь в большом городе 2» и даже выиграл первую премию. сезон Come Strictly Ukraine Dance в 2006 году.
Он регулярно снимается в стендап-комедиях и появляется на красных дорожках.
Он записал украинскую озвучку для Медвежонка Паддингтона в фильме 2014 года «Пол Кинг» с Хью Бонневиллем и Салли Хокинс в главных ролях.
Президент Украины Владимир Зеленский быстро распространяется после появления в «Танцах со звездами»
Президент Владимир Зеленский за короткий промежуток времени прошел долгий путь в качестве комика, прежде чем одержать убедительную победу на выборах в Украине в 2019 году.
Он появился в украинской версии «Танцев со звездами» в 2006 году, которую выиграл с впечатляющим Джеффом в розовом комбинезоне с расклешенными брюками.
Кадры выступления украинского президента на шоу стали вирусными в минувшие выходные.
Пользователь Твиттера Кэт Абу из США опубликовала подборку лучших танцев президента на шоу в клипе, который был просмотрен более двух миллионов раз.
На видео Зеленский в множестве гламурных и гламурных костюмов исполняет Basso Double и с завязанными глазами с профессиональной партнершей Олиной Шупенко.
Именно его появление в сериале сделало имя Зеленского нарицательным и послужило предвестником его актерской карьеры на экране, которая началась в 2008 году.
Зеленский играет Максима Ткаченко в трейлере украинского фильма 2018 года «Я, ты, он, она».
Зеленский также сыграл главную роль в качестве главного любовного увлечения в фильме «8 первых свиданий», который был выпущен в 2012 году и получил награду «Лучшая российская комедия года» на Российской национальной кинопремии 2013 года.
Однако самая известная роль — еще один комедийный номер — школьного учителя Василия Петровича Голобородько, ставшего президентом Украины, в успешном сериале «Слуга народа», который шел с 2015 по 2018 год.
В том же году, когда шоу закончилось, он стал де-факто президентом Украины, устроив вечеринку для своей телекомпании «Квартал 95» и переименовав ее в «Слугу народа» после сериала.
Хотя многие считали его шутливым кандидатом, он набрал 73 процента голосов после обещания бороться с коррупцией и установить мир на Донбассе, юго-востоке Украины, который находится под контролем пророссийских сепаратистов с начала российско-украинской войны в 2014 году. .
Он также пообещал остаться на своем посту в течение одного пятилетнего срока.
С тех пор, как Россия вторглась в Украину в прошлый четверг, Зеленский стал символом мужества и силы в стране.
Когда на Киев падали снаряды, он выложил видео с улиц столицы и возглавил сильное сопротивление Украины путинской армии.
Во вторник Россию обвинили в военных преступлениях из-за жестокой бомбардировки Харькова, в результате которой погибли 11 мирных жителей и были разрушены школы, а посол Украины в США заявил, что Путин сбросил смертоносную тепловую бомбу во время вторжения.
Как жил Владимир Зеленский до того, как стал президентом Украины?
Президент Украины Владимир Зеленский родился в Кривом Роге, в Советской Украине (ныне Восточная Украина), в 1978 году.
Он родился в еврейской семье, его отец академик, а мать инженер.
Его дед воевал в рядах Красной Армии против нацистов во время Второй мировой войны, а трое его дядей и дедов погибли во время Холокоста.
Зеленский начал сниматься, когда ему было всего 17 лет.
Он окончил юридический факультет Киевского национального экономического университета и создал телекомпанию «Квартал 95», которая выступала для украинской сети, которой управляет олигарх-миллиардер Игорь Коломойский.
США ввели санкции против Коломойского в 2021 году за его предполагаемую причастность к коррупционному скандалу в Украине.
Зеленский три года играл вымышленного учителя, ставшего начальником, Василия Петровича Голобородько в популярном украинском сериале «Слуга народа» до 2019 года.
В том же году, когда шоу закончилось, он стал де-факто президентом Украины, и пообещал оставаться на этой должности в течение пяти лет.
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