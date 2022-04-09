Зеленский осудил атаки России на мирных жителей

Президент Украины Владимир Зеленский назвал военными преступлениями российские нападения на мирных жителей Украины, в том числе в Буче и пятничный обстрел вокзала в Краматорске.

он В программе «60 минут» на CBS. Украинские спецслужбы перехватили российские сообщения, в которых обсуждались цели нападения на мирных жителей.

«В тюрьме есть летчики, у которых есть карты гражданских объектов для бомбометания», — сказал Зеленский в отрывке из интервью, которое выйдет в эфир в воскресенье.

Зеленский заявил, что «все, кто принял решение и отдал приказ, выполнили приказ» виновны в военных преступлениях. На вопрос, считает ли он ответственностью Владимира Путина, Зеленский ответил: «Я думаю, что он один из них».

На этой неделе украинские силы восстановили контроль над территорией вокруг столицы Киева после того, как российские силы отказались от обнаружения свидетельств зверств против мирных жителей. А в пригороде Бучи трупы оставили на улицах, у некоторых со связанными за спиной руками, а тела нашли в братской могиле.

«Это означает, что они убивали и расстреливали мирных жителей», — заявила в пятницу прокурор Ирина Венедиктова.

В результате ракетного обстрела по меньшей мере 50 человек погибли и десятки получили ранения на вокзале в восточноукраинском городе Краматорск. По официальным данным, среди погибших пятеро детей.

«Как и массовые убийства в Буче, как и многие другие военные преступления России, ракетный удар по Краматорску должен быть одним из обвинений в суде, которое должно быть проведено», — сказал Зеленский в своем видеообращении в пятницу вечером.

Мировые лидеры поспешили осудить удар по вокзалу, откуда пытались эвакуироваться мирные жители.

«Теперь мы поддерживаем усилия по расследованию нападения, поскольку мы документируем действия России и привлекаем их к ответственности», — заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, назвав удар «еще одним ужасающим злодеянием».

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Последние визуальные пояснения: Картирование и отслеживание российского вторжения в Украину

Последние разработки

ВМФ России запускает крылатые ракеты по Украине в поддержку военных действий на востоке Донбасса, сообщает британское министерство обороны. Атаки также были направлены на города Мариуполь и Николаев.

Украинская прокуратура заявила, что около 67 тел были захоронены в братской могиле возле церкви в Буче, северном пригороде Киева, где журналисты и вернувшиеся украинцы обнаружили десятки тел на улицах и в других местах после вывода российских войск.

► В Евросоюз принял пятый пакет ограничений против Москвы. Последние меры, объявленные Еврокомиссией в пятницу, включают запрет на импорт всех видов российского угля, а также других материалов.

Вице-премьер-министр Украины Ирина Веричук заявила, что в пятницу по гуманитарным коридорам через три области эвакуировали более 6600 украинцев.

Высокопоставленный представитель министерства обороны заявил, что украинские силы «уничтожили» часть российских подразделений, вторгшихся в страну в конце февраля. Чиновник сказал, что в некоторых российских частях осталось всего несколько человек и техники.

Украинский чиновник, отвечающий за интеграцию страны с Европой, заявила в субботу, что ожидает, что к июню Украина станет кандидатом на членство в Европейском союзе.

«Украина получила анкету членства в ЕС», — сказала Ольга Стефанишина.Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. «Мы уже проделали большую подготовительную работу, поэтому готовы действовать быстро… Это часть нашего восстановления и победы над русским агрессором, который хочет изменить демократический курс Украины».

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку Украины на вступление в Евросоюз В феврале группа и мир обратились в видео в один и тот же день.

«Европейцы являются свидетелями того, как наши солдаты борются не только за нашу страну, но и за всю Европу, за мир, за мир для всех, за все страны Евросоюза», — сказал Зеленский.

В ответ на призыв Зеленского Координатор внешней политики Европейского союза Жозеп Боррель Он сказал, что на подачу заявки на членство страны может уйти «много лет», но он не закрыл дверь для потенциальной кандидатуры Украины. Веб-сайт ЕС также отражает эти переговоры и Присоединение к Европейскому союзу «требует времени для завершения».

— Элла Ли

Евросоюз принял пятый пакет ограничений Против российского режима для вторжения в Украину.

Последние меры, объявленные Европейской комиссией в пятницу, включают запрет на импорт всего российского угля, запрет на транзакции и замораживание активов четырех дополнительных российских банков, а также запрет на деятельность российских и белорусских операторов судоходных маршрутов в ЕС. .

Эта мера также продлевает запрет на ввоз цемента, спирта, резиновых изделий, древесины и изысканных морепродуктов.

Санкции — это последняя попытка Европейской комиссии усилить экономическое давление на Кремль и уменьшить финансовые возможности режима для дальнейшего вторжения в Украину.

Ожидается, что один только запрет на уголь обойдется России примерно в 8 миллиардов евро в виде недополученной годовой выручки. Ожидается, что целенаправленный запрет на экспорт других товаров, таких как специализированные катализаторы, используемые в передовой квантовой вычислительной индустрии по переработке полупроводников, обойдется России в дополнительные 10 миллиардов евро.

Европейский совет также запретил российским гражданам и организациям покупать контракты ЕС.

— Анна Вагой

Министерство обороны Великобритании заявило, что российские военно-морские силы обстреляли Украину крылатыми ракетами для поддержки боевых действий на востоке Донбасса и в районе городов Мариуполь и Николаев.

На брифинге в субботу утром министерство сообщило, что ожидается усиление активности ВВС России на юге и востоке Украины для дальнейшей поддержки этих операций.

Министерство заявило, что эти меры принимаются в то время, когда украинское сопротивление продолжает препятствовать попыткам создания сухопутного коридора между Крымом, который Россия аннексировала в 2014 году, и контролируемыми Россией частями Донбасса.

Ранее на этой неделе мэр осажденного украинского города Мариуполя заявил, что более 5000 мирных жителей, в том числе 210 детей, были убиты во время месячной блокады со стороны России.

По словам Вадима Бойченко, в среду российские войска бомбили больницы, в том числе одну, в результате которой погибли 50 человек, и уничтожили более 90% инфраструктуры южного портового города.

— Служба новостей

Исполнительный совет МВФ Утвердили расчет в течение всей пятницы Для стран, желающих надежно оказать прямую финансовую помощь Украине.

В пятничном заявлении Международного валютного фонда говорится, что несколько государств-членов запросили безопасный способ помочь раздираемой войной стране. Государства-члены не одиноки, и межправительственные агентства и организации, желающие использовать учетную запись, также смогут это сделать.

Правительство Канады уже рассматривает возможность использования управляемого счета для расходования 1 миллиарда канадских долларов, выделенных для Украины в федеральном бюджете.

Это объявление сделано через месяц после того, как совет директоров Международного валютного фонда Утверждено экстренное финансирование в размере 1,4 миллиарда долларов. Чтобы помочь с экономическими последствиями войны.

— Анна Вагой

50 человек погибли в результате ракетного обстрела вокзала Краматорска

По словам украинских официальных лиц, в результате ракетного удара по железнодорожной станции в восточном городе Краматорск в пятницу погибли по меньшей мере 50 человек и десятки получили ранения, пытаясь бежать из-за нового внимания России к региону.

Во время бомбардировки на станции и вокруг нее находилось около 4000 мирных жителей. По словам губернатора района Павла Кириленко, госпитализированы 98 человек, в том числе 16 детей. Среди погибших пятеро детей.

По словам высокопоставленного представителя Минобороны, на условиях анонимности пожелавшего обсудить оценки разведки, русские применили баллистическую ракету малой дальности СС-21. Минобороны России отрицало нанесение ударов по станции в Краматорске.

Microsoft пресекает кибератаки на Украину

Компания заявила, что на этой неделе Microsoft перехватила кибератаки со стороны хакерской группы, связанной с российскими военными, на украинские СМИ, американские и европейские аналитические центры и правительственные учреждения.

Microsoft заявила, что в среду получила распоряжение суда о взятии под контроль семи интернет-доменов, используемых хакерами, известными как Strontium или Fancy Bear.

«С тех пор мы перенаправили эти домены в дыру, контролируемую Microsoft, что позволило нам смягчить существующее использование Strontium этих доменов и включить уведомления жертв», — говорится в заявлении Тома Берта, вице-президента компании по безопасности и доверию клиентов.

ООН: Мировые цены на продовольствие находятся на рекордно высоком уровне из-за войны

Мировые цены на продовольственные товары достигли самого высокого уровня второй месяц подряд, говорится в отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, опубликованном в пятницу.

Индекс цен на продовольствие ФАО в марте составил в среднем 159,3 пункта, что примерно на 13% выше уровня индекса в феврале — это уже самый высокий уровень с тех пор, как Организация Объединенных Наций начала отслеживать цены на продовольствие с помощью индекса в 1990 году.

Агентство объяснило продолжающуюся войну в Черноморском регионе ростом цен, отметив, что особенно пострадали рынки основных зерновых и растительных масел.

По данным ООН, за последние три года на Россию и Украину вместе приходилось 30% и 20% мирового экспорта пшеницы и кукурузы соответственно. Индекс цен на растительные масла ФАО в марте вырос более чем на 23%, в основном из-за роста цен на подсолнечное масло, экспортером которого Украина является номер один в мире.

— Элла Ли

Содействие: Ассошиэйтед Пресс