Зеленский осудил российский «террор» после разрушения АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу обвинил Россию в использовании Запорожской АЭС для «терроризма» после того, как оператор объекта сообщил о значительном повреждении объекта.

Энергоатум, оператор Запорожской атомной электростанции на юге страны, заявил в субботу, что части объекта были «серьезно повреждены» в результате военных ударов, и что один из ее реакторов был вынужден остановлен.

Через службу обмена сообщениями в Telegram «Энергоатом» сообщил, что пятничные забастовки разрушили азотно-кислородный завод и еще одно здание.

Пока бушевали боевые действия на востоке и юге Украины, промосковские власти в оккупированной Россией Херсонской области сообщили об убийстве высокопоставленного чиновника.

Глава представительства Amnesty International в Украине объявила, что уволилась из организации в связи с публикацией организацией скандального доклада, в котором военные страны обвиняются в создании угрозы для гражданского населения.

Киев и Москва обвинили друг друга в атаках на Запорожскую АЭС, крупнейший в Европе атомный энергетический комплекс.

Зеленский в своем субботнем вечернем выступлении вновь обвинил Москву в терроризме, заявив: «Российские террористы стали первыми в мире, кто использовал электростанцию… для терроризма».

Глава Международного агентства по атомной энергии ООН выразил обеспокоенность по поводу бомбардировки завода. Рафаэль Гросси, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии, сказал, что удары подчеркивают «реальную опасность ядерной катастрофы».

«Любая военная огневая мощь, направленная на объект или с него, будет равносильна игре с огнем с потенциально катастрофическими последствиями», — добавил он.

Жозеп Боррель, главный дипломат ЕС, осудил нападение как «серьезное и безответственное нарушение правил ядерной безопасности и еще один пример пренебрежения Россией международными нормами».

Еще одно убийство

Официальные российские СМИ сообщили, что в больнице после ранения в субботу скончался сотрудник российских оккупационных властей в Херсоне.

«Заместитель главы администрации Новой Каховки, курирующий жилищно-коммунальное хозяйство, скончался от полученных травм», — написал в Telegram заместитель главы Главного управления гражданской и военной администрации России в Херсоне Екатерина Губарева, сообщает ТАСС Виталий Гора.

В сообщении говорилось, что на Хуру напали в ее доме и несколько раз выстрелили.

Сообщается, что еще один назначенный Москвой чиновник в том же районе был убит в июне бомбой, заложенной в его машине.

Поступали сообщения о серии покушений и нападений на лояльных Кремлю чиновников в подконтрольных России регионах Украины.

Хотя в последние месяцы Россия захватила большую часть Херсонской области и часть близлежащей Запорожской области, украинские силы вернули себе часть территории.

В своем выступлении в субботу Зеленский раскритиковал Amnesty International, сравнив обвинения правозащитников в адрес украинских военных с ее молчанием в отношении действий России.

Касаясь забастовок на Запорожском заводе, он сказал, что, хотя они представляют собой «одно из самых тяжких преступлений против украинцев и всех европейцев… почему-то до сих пор нет отчета или хотя бы простого сообщения от Amnesty International о предмет.»

«Это очень красноречивое молчание, которое еще раз указывает на эксплуататорскую избирательность этой организации», — добавил он.

Amnesty International вызвала возмущение в Украине опубликованным в четверг отчетом, в котором военные обвиняются в том, что они подвергают опасности мирных жителей, создавая базы в школах и больницах и нанося контратаки из густонаселенных районов.

Строка отчета об амнистии

Глава украинского офиса Amnesty International в знак протеста ушел из организации.

«Если вы не живете в стране, захваченной оккупантами, которые разорвали ее на части, вы, наверное, не понимаете, каково это — осуждать армию защитников», — заявила Оксана Покальчук в социальных сетях поздно вечером в пятницу.

«И нет слов ни в одном языке, которые могли бы передать это тому, кто не испытал этой боли».

Покальчук сказала, что пыталась предупредить высшее руководство Amnesty International, что отчет был односторонним и не учитывал должным образом ситуацию в Украине, но был проигнорирован.

Генеральный секретарь Amnesty International Агнес Калламар выразила сожаление по поводу ее ухода и высоко оценила ее работу. Но организация придерживается своего отчета.

Украинские официальные лица заявили в пятницу, что три судна с зерном покинули Украину после того, как первое судно за несколько месяцев отплыло в понедельник в рамках сделки по предотвращению повсеместной нехватки продовольствия.

Еще пять грузовых судов должны выйти из украинских портов Одесса и Черноморск в воскресенье, говорится в заявлении, опубликованном Совместным координационным центром Черноморской зерновой инициативы — организацией, координирующей согласованный процесс между Россией, Турцией, Украиной и Соединенными Штатами Америки. Наций. .

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