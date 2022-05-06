Зеленский открыт для новых мирных переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Желенский заявил в пятницу, что готов вести переговоры с Россией только в том случае, если ее военные отступят перед вторжением России.

Зеленский сделал это заявление во время встречи в пятницу в аналитическом центре Saddam House в Лондоне. Украинские и российские официальные лица ранее вели мирные переговоры во время войны, но в последние недели переговоры в значительной степени зашли в тупик.

За день до начала вторжения, если российские военные вернутся на свои позиции с 23 февраля, сказал Желенский, «мы можем нормально обсудить вещи».

Украинские официальные лица говорят, что комментарий прозвучал в связи с усилением обстрелов российскими войсками сталелитейного завода «Азовсталь» в осажденном портовом городе Мариуполь в последние дни. Однако в ходе недавней гуманитарной операции в пятницу завод смогли покинуть еще около 500 мирных жителей, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Когда в пятницу его спросили об осаде, Зеленский сказал: «Мариуполь никогда не падет. Я не говорю о героизме или чем-то еще… не на что падать. Он уже разрушен».

Были также опасения по поводу планов России на День Победы в понедельник, годовщину поражения Советского Союза нацистской Германии во Второй мировой войне. Кремль отказался комментировать CNN, планируется ли марш в Мариуполе.

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Европейский союз (ЕС) планирует добавить в свой санкционный список Алину Кабеву, женщину, влюбившуюся в президента России Владимира Путина, и Патриарха Гриля, главу Русской православной церкви. Си-Эн-Эн И это Защитник Сообщено.

►Первая леди Джилл Байден отправится в Румынию в пятницу, чтобы начать свое одиночное путешествие в Европу. Он планирует встретиться с беженцами в воскресенье в небольшом словацком поселке на границе с Украиной.

Германия поставит Украине семь мощных самоходных гаубиц, заявил в пятницу министр обороны ФРГ.

В прошлом месяце американские данные, предоставленные украинскими войсками, помогли потопить Москву, штаб российского флота, в Черном море. Об этом сообщает NBC News в четверг.Со ссылкой на неназванных официальных лиц США.

Российские войска выпустили по Украине 2014 ракет, в небе над Украиной зафиксировано 2682 российских боевых самолета, заявил президент Украины Владимир Желенский.

Официальный представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) заявил в пятницу, что есть «объяснительные доказательства» того, что российские войска украли зерно из Украины.

Обвинение прозвучало на фоне опасений по поводу растущего продовольственного кризиса, вызванного войной.

В Украине не хватает около 700 тысяч тонн зерна, заявил в пятницу заместитель директора ФАО по рынкам и торговле Джозеф Шмидт.

«Есть доказательства того, что российские войска уничтожили складские помещения и грабят имеющиеся складские запасы», — сказал он. Они также воруют сельскохозяйственное оборудование».

Украинские силы отразили не менее 11 обстрелов в Донбассе, уничтожив при этом российские танки и транспортные средства, сообщают украинские военные. Отчет Пятница.

В регионе продолжаются бои, и украинские военные заявляют, что российские силы стремятся взять под полный контроль Бопасную и возобновить атаки на Лиман и Сиверс.

Однако министр обороны Украины генерал Валерий Залушный в четверг объявил о планируемом наступлении с целью вытеснения русских из Харькова и Изюма. В последние дни украинские войска уже оттесняли российские войска к востоку от Харькова.

Премьер-министр Венгрии Аурбан отверг нефтяное эмбарго ЕС в отношении России.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу отклонил предложенный ЕС запрет на российскую нефть, сославшись на попытку сбросить «ядерную бомбу» на экономику Венгрии.

Орбан сказал, что его страна готова вести переговоры о последнем пакете санкций против России, но не может принять это, включая запрет на российскую нефть.

Венгрия в значительной степени зависит от России в плане энергоносителей: около 85% газа и 60% нефти поступает из России. Орбан сказал, что переход на другие источники нефти будет слишком обременительным для венгерской экономики.

«Мы не можем принять план игнорировать эту ситуацию, потому что в ее нынешнем виде она подобна ядерной бомбе, сброшенной на венгерскую экономику», — добавил он.

Бывший президент Джордж Буш. Буш сказал, что разговаривал с президентом Украины Владимиром Желенским в четверг, назвав его «Уинстоном Черчиллем нашего времени».

«Я благодарю президента за его лидерство, образец для подражания и приверженность свободе, и я приветствую мужество украинского народа», — написал Буш в своем посте в Twitter, в котором были фотографии двух человек, говорящих по видеосвязи.

«Президент Желенский заверил меня, что они не откажутся от путинского варварства и будут бороться с бандитами. Американцам импонирует их мужество и стойкость. Мы и дальше будем с ними, когда они встанут на защиту свободы украинцев.

Предоставлено: Ассошиэйтед Пресс