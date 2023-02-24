Зеленский планирует встретиться с Си Китая по поводу предложенного мирного плана

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, что планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы обсудить Китай. предлагаемый мирный планВыпущен в первую годовщину войны.

«Китай заговорил об Украине, и я думаю, это хорошо», — сказал Зеленский на пресс-конференции через год после российского вторжения. «Но на самом деле возникает вопрос: за чем последуют эти слова? Следующие шаги важны».

Об этом заявил в пятницу МИД Китая. Предложение 12 баллов который призвал к возобновлению мирных переговоров и прекращению всех односторонних санкций против России, а также подтвердил свое неприятие применения ядерного оружия. Он также подчеркнул, что территориальный суверенитет следует поддерживать, но не сказал, что это будет означать для России или Украины.

Выступая из Киева, Зеленский сказал, что планирует встретиться с Си. «Я думаю… это будет хорошо для нашей страны и для безопасности в мире», — сказал он.

С самого начала войны Китай заявлял о нейтралитете, несмотря на заявление о том, что Россия была спровоцирована на вторжение в Украину из-за расширения НАТО на восток.

Президент Украины Владимир Зеленский. (Ефрем Лукацкий/Ассошиэйтед Пресс)

Зеленский сказал, что будет работать с Китаем, но только в том случае, если будут «идеи, соответствующие международному праву или территориальной целостности, некоторым соображениям безопасности».

«Но это что-то», — добавил он.

Между тем в МИД России заявили, что Кремль приветствовал мирный план Китая, указав, что он открыт для достижения целей своей «специальной военной операции» дипломатическими средствами.

«Мы разделяем точку зрения Пекина», — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, но добавила, что это означает признание «новых региональных реалий» Украины.

На юбилейной пресс-конференции обсуждались и другие мирные переговоры. На вопрос, будет ли он присутствовать на переговорах при посредничестве Турции, Зеленский ответил отрицательно. Он сказал о президенте России Владимире Путине: «Он не тот парень». «Там не с кем поговорить».

Во время эфира Зеленский оставался вызывающим, настаивая на победе Украины.