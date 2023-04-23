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Зеленский подписал запрет на русские топонимы в борьбе за национальную идентичность

23 апреля, 2023
Marfa Fedoroa

Киев — Президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона, которые строго укрепляют национальную идентичность его страны, запрещают русские топонимы и делают знание украинского языка и истории условием получения гражданства.

Действия, предпринятые поздно вечером в пятницу, были последними шагами Украины, направленными на то, чтобы дистанцироваться от давнего наследия российского господства, что становится все более эмоциональной темой с тех пор, как в прошлом году началось полномасштабное вторжение России в Украину. Это также показывает, насколько сильно украинское правительство защищает свою культурную идентичность в борьбе, вызванной усилиями президента России Владимира Путина по ее устранению.

Уже переименовано бесчисленное количество улиц по всей Украине, и рухнули статуи таких русских деятелей, как Екатерина Великая, в результате того, что официальные лица назвали проектами «деколонизации» или «дерусификации». Хотя такие усилия по удалению древнерусских имен предпринимались с момента распада Советского Союза, они ускорились с началом войны в феврале 2022 года.

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