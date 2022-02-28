Зеленский подписал заявку на членство в Евросоюзе

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник подписал заявление о членстве, в котором официально просит Украину присоединиться к Европейскому союзу на фоне российского вторжения в его страну.

Андрей Сибига, заместитель Главы Офиса Президента в Украине. Он сказал в твиттере Спикер парламента Руслан Стеванчук и премьер-министр Денис Шмяль также подписали совместное заявление.

«Президент Украины Владимир Зеленский только что подписал исторический документ — заявку Украины на вступление в Европейский союз», — написала Сибига в Twitter.

«Слава Украине!» добавил он.

Твит содержал фотографии приложения и трех мужчин, подписывающих документы.

В посте на Facebook он процитировал Интерфакс УкраинаСабиха сказала, что документы были на пути в Брюссель.

— спросил Зеленский ранее в понедельник. Добавить Украину в блок Пока его страна борется с вторжением в Россию.

«Наша цель — быть со всеми европейцами и, самое главное, быть на равных», — сказал Зеленский во время видеообращения. Нью-Йорк Таймс. «Я уверен, что это справедливо. Я уверен, что это возможно».

Президент России Президент России Владимир ПутинВладимир Владимирович Путин Брайан Кокс, член команды по преемственности SAG Awards: нападение России на Украину «действительно ужасает» Пять вещей, которые нужно знать об украинском президенте Зеленском США призывают граждан России подумать об отъезде «немедленно» Подробнее Я приказал провести военную операцию на Украине На прошлой неделе началось многодневное вторжение. Хотя российские войска вошли в ряд украинских городов, их усилия были замедлены сильным украинским сопротивлением.

Совет Европейского Союза осудил вторжение русских Она охарактеризовала операцию на прошлой неделе как «неспровоцированную и необоснованную военную агрессию против Украины».

Россия несет полную ответственность за этот акт агрессии и за все разрушения и человеческие жертвы, которые повлекут за собой этот акт. В совете добавили, что он будет привлечен к ответственности за свои действия.

Евросоюз Санкции утверждены против ключевых членов ближайшего окружения Путина на прошлой неделе после того, как президент признал независимость Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики Украины. После военной операции Европейский совет ввел в отношении страны новые санкции, начиная от финансового, энергетического и транспортного секторов и заканчивая товарами двойного назначения, экспортным контролем, экспортным финансированием и визовой политикой.

В воскресенье Еврокомиссия заявила, что Вводить санкции О Беларуси в ответ на поддержку президентом Беларуси Александром Лукашенко российского вторжения. Это также выявило дальнейшие санкции против Москвы, в том числе запрет на полеты российских самолетов на территории блока.