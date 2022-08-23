Зеленский пообещал восстановить власть Украины в аннексированном Россией Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в совместном брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой на фоне нападения России на Украину в Киеве, Украина, 23 августа 2022 года. REUTERS/Вячеслав Ратынский

В Украине проходит Международный форум по Крыму

Зеленский заявил, что Украина вернет контроль над Крымом

Россия не собирается отказываться от полуострова

Киев (Рейтер) — Президент Украины Владимир Зеленский во вторник пообещал восстановить власть Украины над аннексированным Россией Крымом, что, по его словам, поможет восстановить «глобальный закон и порядок».

На международной конференции по Крыму он заявил, что восстановление контроля над полуостровом, который Россия захватила и аннексировала в 2014 году, что не признано большинством других стран, станет «крупнейшим антивоенным шагом».

«Все началось с Крыма и закончится Крымом», — сказал Зеленский во вступительной речи на Крымской платформе, форуме, который стремится восстановить территориальную целостность Украины и положить конец аннексии Крыма Россией.

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Призывая к победе над Россией, он сказал: «Необходимо освободить Крым от оккупации… Это будет возрождением мирового правопорядка».

Зеленский сообщил, что в саммите приняли участие представители около 60 стран и международных организаций, в том числе около 40 президентов и премьер-министров.

Почти все они участвовали онлайн, но президент Польши Анджей Дуда присутствовал лично. Он призвал мировых лидеров не закрывать глаза на то, что он назвал российской агрессией, и сказал, что невозможно вернуться к обычным делам с Москвой.

«Крым был, есть и будет частью Украины, так же как Гданьск — часть Польши, Ницца — части Франции, Кёльн — части Германии, а Роттердам — части Нидерландов», — сказал Дуда.

«финансовая помощь

Россия не собирается отказываться от Крыма, где базируется ее Черноморский флот, и использует полуостров в качестве площадки для ракетных ударов по украинским объектам.

Она отвергла обвинения в нарушении прав человека в Крыму и говорит, что референдум, который состоялся после того, как российские войска установили контроль над полуостровом, показал, что крымчане действительно хотят быть частью России. Большинство стран не признали референдум.

Зеленский заявил, что Россия превратила Крым в «зону экологического бедствия и военный плацдарм для агрессии».

В видеосвязи премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что «захват территории России (Крыма) в 2014 году был прямой прелюдией к сегодняшней войне», и обвинил Россию в превращении ее в «вооруженный лагерь, из которого можно было бы выбить остальную часть Украины». угрожал».

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал неевропейские страны поддержать Украину против России, добавив: «Речь идет о наших общечеловеческих ценностях».

Премьер-министр Украины Денис Шмяль отдельно заявил, что иностранная помощь с момента вторжения достигла 14 миллиардов долларов, и что Украина надеется получить еще 12-16 миллиардов долларов от иностранных партнеров до конца этого года. Читать далее

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(Дополнительный отчет Натальи Зенец; редактирование Тимоти Херитэдж, Элисон Уильямс и Ника МакФи)

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