Зеленский пообещал не отказываться от контрнаступления против России Российско-украинские военные новости

Президент Владимир Зеленский пообещал не отказываться от кампании Украины по возвращению территорий, утраченных Россией.

В воскресенье Великобритания заявила, что российские войска активизировали рейды по гражданской инфраструктуре, а высокопоставленный американский генерал предупредил, что неясно, как Москва отреагирует на свои неудачи на поле боя в Украине.

Зеленский заявил, что украинские силы продолжат оказывать давление на Россию.

«Возможно, некоторые из вас сейчас находятся в каком-то спаде после серии побед», — сказал он в своем видеообращении поздно вечером. «Но это не мир. Это подготовка к следующей серии… потому что Украина должна быть свободной — все эти вещи».

Украинские военные заявили, что их силы отразили атаки российских войск в восточной части Харьковской области и южной части Херсона, а также в некоторых частях соседнего Донецка, где в этом месяце Украина начала контратаки. В сообщении говорится, что украинские войска выдвинулись на восточный берег реки Оскилл в Харьковской области.

«Со вчерашнего дня Украина контролирует восточный берег», — говорится в телеграмме.

Сергей Гайдай, губернатор соседней Луганской области, заявил, что «не за горами» «деоккупация» его области.

Британское министерство обороны предупредило, что Москва, вероятно, усилит атаки на гражданские объекты, поскольку терпит поражения на поле боя, поскольку российские бомбы попали в города в минувшие выходные.

«В течение последних семи дней Россия наносила удары по гражданской инфраструктуре даже в тех местах, где не ощущается непосредственного военного воздействия», — говорится в сообщении министерства на онлайн-брифинге. «Столкнувшись с неудачами на линии фронта, Россия, возможно, расширила свои ударные позиции, пытаясь напрямую подорвать моральный дух украинского народа и правительства».

Между тем, после посещения базы в Польше, поддерживающей военные действия Украины, генерал армии США Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, призвал к бдительности. Его комментарии стали напоминанием о рисках, с которыми сталкиваются США и их союзники по НАТО, помогая Украине издалека.

«Война сейчас невыгодна для России, поэтому мы все обязаны поддерживать высокий уровень готовности и бдительности», — сказал он после поездки на базу, добавив, что путешествующие с ним репортеры просили не называть их имен.

Путин, Байден настороже

Однако президент России Владимир Путин раскритиковал быстрое контрнаступление Украины и заявил, что Москва ответит более решительно, если ее войска будут подвергаться дальнейшему давлению.

Такие неоднократные угрозы вызвали опасения, что Путин может в какой-то момент обратиться к меньшему ядерному оружию или химическому оружию.

Президент США Джо Байден спросил Путина, что он скажет об использовании такого оружия, и в интервью программе CBS «60 минут» он ответил: «Нет. Нет. Нет. Это изменит облик войны после Второй мировой войны».

Некоторые военные аналитики говорят, что Россия может инсценировать ядерный инцидент на Запорожской, крупнейшей в Европе атомной электростанции, которая находится в ведении России, но укомплектована украинскими рабочими. Москва и Киев обвиняют друг друга в обстрелах завода, в результате которых были повреждены здания и повреждены линии электропередач, необходимые для обеспечения прохлады и безопасности.

Сообщается, что в субботу в Запорожье был застрелен верховный посланник Ватикана, когда помогал раздавать гуманитарные грузы. Инцидент вынудил кардинала Ватикана Конрада Граевского и других лиц скрыться, сообщила служба новостей Ватикана в воскресенье. О травмах не сообщалось.

«Впервые в жизни я не знал, куда бежать. Бежать недостаточно, нужно знать, куда идти», — сказал кардинал польского происхождения, который занимается благотворительностью от имени Папы.

Между тем, украинские официальные лица заявили, что обстрелы продолжаются на большей части территории страны.

По словам губернатора Оле Синегубова, в результате российского пожара в субботу погибли четыре врача, пытавшихся эвакуировать психиатрическую больницу в Харьковской области. По его словам, в результате теракта в Стрелече пострадали два пациента.

По словам губернатора области Виталия Кима, ночью в результате обстрела пострадала больница в крупном черноморском порту Николаев. А пятеро мирных жителей были убиты в результате российских обстрелов на востоке Донецкой области в минувшие сутки. В Никополе западнее пострадали десятки жилых домов, газопроводов и линий электропередач, сообщили губернаторы регионов.

Отдельно пророссийские сепаратистские силы, контролирующие большую часть Донецка, обвинили Украину в обстреле колонии для военнопленных в Оленовке, в результате чего один заключенный погиб и еще четверо получили ранения.

«Аль-Джазира» не смогла самостоятельно проверить отчеты с поля боя.

«До сих пор страшно»

В освобожденных от российских войск районах вернувшиеся украинцы искали своих погибших родственников.

В Изюме, где украинские власти заявили, что нашли 440 тел на лесном кладбище, Владимир Колесник попытался сопоставить числа на деревянных крестах с именами в аккуратно написанном списке, чтобы найти родственников, которые, по его словам, были убиты в результате авиаудара. Война. Гольцник сообщил агентству Рейтер, что получил список от местного похоронного бюро, проводившего раскопки могил.

«Трупы хоронили в мешках, без гробов, без всего. Их сюда вообще не пускали. [Russians] Он сказал, что его вырезали, и попросил подождать», — сказал он.

Тем временем прокуратура Харькова обвиняет Россию в пытках мирных жителей в недавно освобожденном селе. В онлайн-заявлении они заявили, что обнаружили базу, где российские силы якобы пытали заключенных в Косача Лопань, недалеко от границы с Россией. На опубликованных изображениях они показали российский военный телефон DA-57 с дополнительными проводами и зажимами типа «крокодил». Украинские власти обвинили российские силы в использовании радиотелефонов советских времен, чтобы шокировать заключенных во время допросов.

Заявления украинцев не могли быть немедленно проверены.

В других частях региона жители городов, отвоеванных после шести месяцев российской оккупации, вернулись со смесью радости и трепета.

«У меня до сих пор такое ощущение, что в любой момент может взорваться снаряд или над головой пролететь самолет», — сказала Наталья Елистратова, которая вместе с мужем и дочерью проехала на поезде 80 километров (50 миль) из Харькова в свой родной город. Балалья нашел свою квартиру нетронутой, но со шрамами от обстрелов.

«Мне все еще страшно здесь находиться», — сказала она, обнаружив лист бумаги на стене.