Зеленский посетил Международный уголовный суд — NBC Connecticut

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг посетил Нидерланды с неожиданным визитом в город, где находится Международный уголовный суд, который выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

Визит Зеленского в Гаагу, где находятся Международный уголовный суд и высший судебный орган ООН, Международный суд, состоялся через день после того, как он отрицал, что украинские силы несут ответственность за то, что Кремль назвал попыткой убить Путина с помощью беспилотника. атака. .

Во время визита в Хельсинки в среду Зеленский сказал журналистам: «Мы не нападали на Путина. Мы оставляем это на усмотрение суда».

Хотя визит Зеленского в МУС официально не подтвержден, сотрудники суда в четверг подняли украинский флаг рядом с ее флагом возле здания.

Командование ВВС Украины заявило рано утром в четверг, что российские войска ночью атаковали несколько областей Украины с помощью беспилотников иранского производства. Ночью по всей Украине звучали сирены, сообщалось о взрывах в южном городе Одессе и столице Киеве.

По словам украинских военных, в Одессе три беспилотника с пометками «за Москву» и «за Кремль» в связи с предполагаемым украинским нападением в среду попали в общежитие учебного заведения, но пожар был быстро потушен, и никто не пострадал. жертвы. . Его военное руководство заявило, что Киев подвергся ударам беспилотников и ракет в ходе третьего воздушного нападения на столицу за четыре дня. Все они были расстреляны.

На фоне насилия Зеленский посещает Гаагу, которая называет себя городом международного мира и справедливости.

В заявлении МУС от 18 марта говорится, что Путин «предположительно несет ответственность за военное преступление по незаконной депортации и незаконной передаче (детей) из оккупированных регионов Украины в Российскую Федерацию».

Но перспектива отправки Путина в Гаагу маловероятна, потому что у суда нет полиции для исполнения ордеров на арест, а российский президент вряд ли поедет в какое-либо из 123 государств-членов МУС, которые обязаны его арестовать. Если они могут.

Прокурор МУС Карим Хан часто посещал Украину и открывает офис в Киеве, чтобы облегчить свои текущие расследования в стране.

Однако у МУС нет полномочий судить Путина за преступление агрессии — незаконное вторжение в другое суверенное государство. Правительство Нидерландов предложило разместить у себя трибунал, который мог бы быть создан для рассмотрения дела о преступлении агрессии, и офис для сбора доказательств.

Агентство Европейского союза по сотрудничеству в судебной сфере, Евроюст, заявило в феврале, что новый Международный центр судебного преследования за преступление агрессии заработает к лету.

Визит Зеленского в Гаагу произошел на фоне сохраняющихся вопросов по поводу заявления России о том, что она предотвратила атаку украинского беспилотника на Кремль рано утром в среду. Москва назвала это неудавшейся попыткой убийства Путина и пообещала отомстить за то, что она назвала «террористическим актом».

Ночью в Киеве прозвучали сирены воздушной тревоги, однако немедленных сообщений об авиаударах по украинской столице не поступало.

Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил российскому информационному агентству РИА Новости, что Путина в это время не было в Кремле, а он находился в своей резиденции в Ново-Огарево под Москвой.

Предполагаемое нападение, которое, по словам российских властей, произошло ночью, но не предоставило никаких доказательств в его поддержку, не было подтверждено независимыми экспертами. Также возникли вопросы о том, почему Кремлю понадобилось несколько часов, чтобы сообщить об инциденте, и почему позже в тот же день появились его видеозаписи.

Пресс-секретарь Белого дома Карен Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты «не могут подтвердить» обвинения России в нападении Украины на Москву. На вопрос, считают ли Соединенные Штаты Путина законной целью любого возможного украинского удара, Жан-Пьер сказал, что с самого начала конфликта Соединенные Штаты «не поощряли и не позволяли Украине наносить удары за пределами своих границ».

На вопрос, обеспокоены ли Соединенные Штаты тем, что обвинение могло быть ложной операцией России, которая послужила бы предлогом для более агрессивных военных действий против Украины, Жан-Пьер ответила, что не хочет спекулировать, но добавила: «Ясно, что У России есть история таких вещей».

Нидерланды были стойким сторонником военных действий Украины после прошлогоднего российского вторжения. Среди военной техники, обещанной правительством премьер-министра Марка Рютте, — 14 современных танков Leopard 2, которые оно купит вместе с Данией. Ожидается, что он будет доставлен в следующем году. Нидерланды также вместе с Германией и Данией закупили для Украины не менее 100 старых танков Leopard 1.

Среди другой военной техники он также отправил два зенитно-ракетных комплекса Patriot и пообещал два морских минно-поисковых корабля, а также отправил военных судебно-медицинских экспертов для оказания помощи в расследовании военных преступлений. Визит Зеленского пришелся на день, когда голландцы вспоминают своих погибших на войне.

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