Зеленский посетил порт, поскольку Украина готовится к отгрузке зерна

Одесса, Украина (AFP) – Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу посетил черноморский порт, чтобы посмотреть, как его экипажи готовятся к экспорту зерна, захваченного пятимесячной войной России. Через неделю после того, как была заключена сделка, позволяющая доставлять основные продукты питания миллионам бедных людей, страдающих от голода. по всему миру.

«Первый корабль, первый корабль, который будет загружен с начала войны», — сказал Зеленский в оливковой рубашке журналистам, стоя рядом с кораблем под турецким флагом в порту Черноморск в Одесской области. .

Он сказал, что отправка пшеницы и других зерновых начнется с судов, которые уже были загружены, но не смогли покинуть украинские порты после вторжения России в конце февраля.

Украина – крупный мировой экспортер пшеницы Ячменное, кукурузное и подсолнечное масло Их потеря привела к росту мировых цен на продовольствие Политическая нестабильность под угрозой И помог подтолкнуть больше людей к нищете и голоду В уже слабых странах.

Зеленский заявил, что украинские военные привержены безопасности кораблей, добавив: «Для нас важно, чтобы Украина оставалась гарантом глобальной продовольственной безопасности».

Его необъявленный визит в порт является частью стремления Украины показать миру, что она собирается экспортировать миллионы тонн зерна. В соответствии с соглашениями, достигнутыми на прошлой неделе при посредничестве Турции и ООН и подписанными отдельно между Украиной и Россией.

Стороны договорились облегчить отгрузку пшеницы и других зерновых из трех украинских портов через безопасные проходы Черного моря, а также удобрений и продовольствия из России. .

Но российский ракетный удар по Одессе Спустя несколько часов после подписания соглашения оно вызвало сомнения в приверженности Москвы и вызвало обеспокоенность по поводу безопасности грузовых экипажей, которым также приходится плавать в водах, усеянных взрывоопасными минами.

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил в пятницу в Совбезе ООН в Нью-Йорке, что Украина размещает военные товары и технику в Одесском порту, «и мы продолжим уничтожать эти товары и вещи, как мы это делали в июле 23″.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул «связь между вывозом зерна из украинских портов и отменой прямых или косвенных ограничений на экспорт зерна, удобрений и других товаров на мировые рынки».

Вопросы безопасности и сложности соглашений Я начал медленно и осторожно. Время истекает — сделка действует только 120 дней.

Целью в течение следующих четырех месяцев является экспорт около 20 миллионов тонн зерна из трех украинских морских портов, заблокированных после вторжения 24 февраля. Это экономит время для примерно четырех-пяти крупных сухогрузов в день, чтобы доставить зерно из портов к миллионам людей в Африке. Ближний Восток и Азия, которые уже сталкиваются с нехваткой продовольствия А в некоторых случаях голодание .

Производство зерна также имеет решающее значение для украинских аграриев которым не хватает места для хранения из-за нового урожая .

«Мы готовы», — заявил в пятницу журналистам в Одесском порту министр инфраструктуры Украины Александр Кобраков.

Но он сказал, что Украина ждет, пока Организация Объединенных Наций подтвердит безопасные маршруты, которые будут использовать корабли. Тем временем, по его словам, в порту Черноморск грузили зерном судно.

Lloyd’s List, издатель глобальных новостей о судоходстве, отметил, что, хотя официальные лица ООН настаивают на первом рейсе на этой неделе, чтобы продемонстрировать прогресс, неопределенность в отношении ключевых деталей, вероятно, предотвратит немедленный всплеск поставок.

«Пока эти вопросы логистики и подробные планы мер безопасности не будут опубликованы, чартеры не будут согласованы, а грузы не будут застрахованы страховщиками», — написали Бриджит Дикон и Ричард Мид из Lloyd’s List.

Но они отметили, что агентства ООН, такие как Всемирная продовольственная программа, уже договорились об аренде значительной части зерна для удовлетворения неотложных гуманитарных потребностей.

Судоходные компании не торопятся, потому что в воде дрейфуют взрывоопасные мины, судовладельцы оценивают риски и многие задаются вопросом, как будет выполняться соглашение.

В соглашении указано, что Россия и Украина дают «максимальные гарантии» судам, заходящим в украинские порты Одесса, Черноморск и Южный.

Меньшие по размеру украинские лоцманские катера будут проводить суда по утвержденным путям. Весь процесс будет контролироваться совместным координационным центром в Стамбуле, в котором работают официальные лица из Украины, России, Турции и Организации Объединенных Наций.

Как только корабли прибудут в порт, они будут загружены зерном, а затем снова отправятся к Босфору, где их посадят на абордаж для проверки на наличие оружия. Вероятно, будут досмотры и судов, направляющихся в Украину.

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корреспондент Associated Press Ая Эльбатрави в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты; Сьюзан Фрейзер в Анкаре, Турция; и Эдит М. Ледерер из Организации Объединенных Наций в этом отчете.