Зеленский посетил раненых бойцов в киевской больнице

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье навестил раненых бойцов в киевской больнице и вручил медали раненым воинам, лежащим в кроватях.
На фотографиях с основного сайта видно, как он разговаривает со своими солдатами, которые оказались в разных обстоятельствах.
Он снял одну из видеозаписей, на которой он делает селфи с прикованным к постели солдатом, который позже наградил его медалью.
На другом Зеленский был показан в полном СИЗ, включая маску, когда он разговаривал с военнослужащим, к которому было прикреплено большое количество медицинских устройств.
Визит президента в киевскую больницу приходится на то время, когда российские войска вторгаются в город Всего в 15 милях от его центра.
Согласно данным, опубликованным правительством и информационными агентствами, с начала войны было убито около 1300 украинских солдат и 12 000 российских солдат.
Украина проинформирована 1581 жертва среди гражданского населения, в том числе 79 детей. был среди них Журналист, отмеченный наградами Начальник полиции региона Брент Рино заявил в воскресенье, что бывший сотрудник New York Times Брент Рино был убит российскими войсками под Киевом.
Но и Украина, и Россия сообщили о значительном прогрессе в продолжающихся мирных переговорах в минувшие выходные и дали свои самые позитивные оценки с момента начала войны и начала переговоров.
Мы принципиально не сдадим ни одной позиции. Россия это понимает сейчас. «Россия уже начала конструктивные переговоры», — заявил украинский переговорщик Михайло Подоляк в записанном заявлении. «Я думаю, что мы получим какие-то результаты буквально через несколько дней».
Российские государственные СМИ сообщили, что российский переговорщик Леонид Слуцкий заявил, что «прогресс может возрасти в ближайшие дни» и что обе стороны могут подписать документы.
с проволокой
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