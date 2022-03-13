Зеленский посетил раненых бойцов в киевской больнице

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье навестил раненых бойцов в киевской больнице и вручил медали раненым воинам, лежащим в кроватях.

На фотографиях с основного сайта видно, как он разговаривает со своими солдатами, которые оказались в разных обстоятельствах.

Он снял одну из видеозаписей, на которой он делает селфи с прикованным к постели солдатом, который позже наградил его медалью.

На другом Зеленский был показан в полном СИЗ, включая маску, когда он разговаривал с военнослужащим, к которому было прикреплено большое количество медицинских устройств.

Визит президента в киевскую больницу приходится на то время, когда российские войска вторгаются в город Всего в 15 милях от его центра.

Согласно данным, опубликованным правительством и информационными агентствами, с начала войны было убито около 1300 украинских солдат и 12 000 российских солдат.

Украина проинформирована 1581 жертва среди гражданского населения, в том числе 79 детей. был среди них Журналист, отмеченный наградами Начальник полиции региона Брент Рино заявил в воскресенье, что бывший сотрудник New York Times Брент Рино был убит российскими войсками под Киевом.

Президент Владимир Зеленский навещает раненого украинского солдата в военном госпитале. Пресс-служба Президента Украины / Раздаточный материал через Reuters

Президент Украины посетил больницу на фоне продолжающегося российского вторжения. Пресс-служба Президента Украины / Раздаточный материал через Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский слушает главу Национального военно-медицинского центра. Пресс-служба Президента Украины / Раздаточный материал через Reuters

Визит президента в киевскую больницу совпал с вторжением российских войск в город, который сейчас находится всего в 25 милях от его центра. Пресс-служба Президента Украины / Раздаточный материал через Reuters

Но и Украина, и Россия сообщили о значительном прогрессе в продолжающихся мирных переговорах в минувшие выходные и дали свои самые позитивные оценки с момента начала войны и начала переговоров.

Мы принципиально не сдадим ни одной позиции. Россия это понимает сейчас. «Россия уже начала конструктивные переговоры», — заявил украинский переговорщик Михайло Подоляк в записанном заявлении. «Я думаю, что мы получим какие-то результаты буквально через несколько дней».

Российские государственные СМИ сообщили, что российский переговорщик Леонид Слуцкий заявил, что «прогресс может возрасти в ближайшие дни» и что обе стороны могут подписать документы.

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