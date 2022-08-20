Зеленский предупредил об «уродливой» атаке России в преддверии Дня независимости

20 августа (Рейтер) — Президент Владимир Зеленский в субботу призвал украинцев быть бдительными на следующей неделе, поскольку они готовятся отпраздновать день своей независимости, поскольку в Крыму прогремели новые взрывы, а ракета ранила 12 мирных жителей возле атомной электростанции.

В своем ночном видеообращении Зеленский заявил, что украинцы не должны позволять Москве «сеять среди них отчаяние и страх» во время празднования 31-й годовщины независимости от советской власти.

«Мы все должны понимать, что на этой неделе Россия может попытаться сделать что-то особенно безобразное, что-то особенно злое», — сказал Зеленский перед годовщиной 24 августа, которая также исполняется шесть месяцев с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

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В субботу российские и украинские официальные лица заявили, что российская ракета попала в жилой район в городе на юге Украины недалеко от атомной электростанции, ранив 12 мирных жителей.

Украинские официальные лица заявили, что удар по Северо-Украинской АЭС (юг Украины) и новый взрыв возле Запорожской АЭС, крупнейшего объекта в Европе, вызвали новые опасения по поводу ядерной аварии во время войны.

В своем выступлении Зеленский также косвенно упомянул серию взрывов в последние дни в Крыму, украинском регионе, оккупированном и аннексированном Россией во время вторжения 2014 года.

Украина не взяла на себя ответственность за атаки, но аналитики говорят, что по крайней мере некоторые из них стали возможными благодаря новому оборудованию, используемому украинскими силами.

«Крым в этом году буквально чувствуется в воздухе, что оккупация там временная и Украина возвращается», — сказал Зеленский.

Во время последней атаки в Крыму назначенный Россией губернатор, которого не признал Запад, заявил, что в субботу утром беспилотник разбомбил здание возле штаба Черноморского флота России.

«Дрон пролетел над крышей. Он летел на малой высоте», — сообщил в Telegram губернатор Михаил Развогаев. «Он упал прямо над штабом флота. Он упал на крышу и сгорел. Атака не удалась».

Позже Развогаев сказал, что система ПВО в этом районе снова сработала, и попросил жителей прекратить снимать и публиковать фотографии того, как она работает.

Украинские СМИ сообщают о взрывах в соседних городах, в том числе на курортах Евпатория, Олиневка и Зазорной.

Среди пострадавших есть дети

После облавы возле электростанции на юге Украины губернатор Николаевской области Виталий Ким сообщил в Telegram, что среди раненых четверо детей. В Вознесенске, в 30 км от завода, второго по величине в Украине, пострадали частные дома и пятиэтажный жилой дом.

В более раннем обновлении данных о погибших прокуратура Николаевской области сообщила, что 12 мирных жителей получили ранения.

Государственная компания «Энергоатом», которая управляет всеми четырьмя украинскими атомными электростанциями, назвала атаку на Вознесенск «еще одним актом российского ядерного терроризма».

«Возможно, эта ракета была нацелена именно на Южно-Украинскую АЭС, которую российская армия пыталась восстановить в начале марта», — говорится в сообщении «Энергоатома».

Россия не сразу отреагировала на обвинение. Рейтер не смог проверить ситуацию в Вознесенске. Сообщений о повреждении завода на юге Украины не поступало.

Россия и Украина обменялись новыми обвинениями в бомбардировке Запорожской станции, которую Россия контролировала с марта.

Владимир Рогов, назначенный Россией чиновник из близлежащего города Энергодара, заявил, что украинские силы совершили как минимум четыре рейда на завод. Евгений Ющенко, мэр подконтрольного Украине города Никополь на противоположном берегу Днепра, заявил, что российские войска неоднократно бомбили город.

Уже больше недели ведутся переговоры по организации визита на завод представителей агентства ООН по ядерной энергии, Международного агентства по атомной энергии.

Украинские власти призвали ООН и другие международные организации вынудить российские войска покинуть Запорожский завод. Читать далее

А в Мариуполе, городе на востоке Украины, контролируемом Россией после нескольких недель бомбардировок, официальные лица заявили, что новый назначенный Россией мэр Константин Ивашенко пережил покушение.

«Не получилось», — заявил через Telegram чиновник свергнутого горсовета Петр Андрюшенко. «Но это только начало.»

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(Дополнительный отчет Натальи Зенец; редактирование Рона Попески, Саймона Льюиса, Дайан Крафт, Криса Риз и Синтии Остерман)

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