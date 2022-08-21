Зеленский предупредил о «жестоких» действиях России накануне Дня независимости

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия может совершить что-то особенно «жестокое» на следующей неделе, когда Украина празднует 31 год независимости.

«Россия может попытаться сделать что-то особенно отвратительное, особенно жестокое», — сказал Зеленский в своем вечернем обращении поздно вечером в субботу.

«Одна из главных целей врага — унизить нас» и «посеять отчаяние, страх и конфликты», но «мы должны быть достаточно сильны, чтобы противостоять всем провокациям» и «заставить оккупантов расплачиваться за свой террор». Он сказал.



День независимости Украины, среда, 24 августа, отмечает шестимесячную годовщину вторжения России в бывшую советскую республику.

Ходят слухи, что Россия привлечет к суду украинских боевиков, захваченных во время осады Мариуполя, в годовщину независимости.

В Харькове губернатор объявил комендантский час с вечера 23 августа до утра 25 августа.

«Никакой провокации со стороны противника мы не допустим. Будьте максимально бдительны в дни праздника независимости», — написал Олег Сенегубов в Telegram.

Город Харьков уже несколько недель подвергается регулярным российским бомбардировкам, и в воскресенье экстренные службы сообщили, что в результате ночных ударов были убиты и другие мирные жители.

Губернатор прокиевской области Павел Кириленко заявил, что в Донецке в результате российского огня погибли четыре мирных жителя.

