Зеленский предупредил о «жестоких» действиях России накануне Дня независимости

«Россия может попытаться сделать что-то особенно отвратительное, особенно жестокое», — сказал Зеленский в своем вечернем обращении поздно вечером в субботу.
«Одна из главных целей врага — унизить нас» и «посеять отчаяние, страх и конфликты», но «мы должны быть достаточно сильны, чтобы противостоять всем провокациям» и «заставить оккупантов расплачиваться за свой террор». Он сказал.
День независимости Украины, среда, 24 августа, отмечает шестимесячную годовщину вторжения России в бывшую советскую республику.
Ходят слухи, что Россия привлечет к суду украинских боевиков, захваченных во время осады Мариуполя, в годовщину независимости.
В Харькове губернатор объявил комендантский час с вечера 23 августа до утра 25 августа.
«Никакой провокации со стороны противника мы не допустим. Будьте максимально бдительны в дни праздника независимости», — написал Олег Сенегубов в Telegram.
Город Харьков уже несколько недель подвергается регулярным российским бомбардировкам, и в воскресенье экстренные службы сообщили, что в результате ночных ударов были убиты и другие мирные жители.
Губернатор прокиевской области Павел Кириленко заявил, что в Донецке в результате российского огня погибли четыре мирных жителя.
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