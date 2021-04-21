Зеленский пригласил на встречу президента России Владимира Путина

Зеленский позвонил во вторник вечером во время публичного выступления, призвав Путина возобновить прекращение огня в регионе, поскольку, по его словам, «миллионы жизней» находятся в опасности.
«Предложено встретиться по линии связи, чтобы как можно точнее увидеть и понять ситуацию. Что я должен понимать? Я хожу туда каждый месяц. Господин Путин!» Зеленский сказал.
«Я готов пойти дальше и пригласить вас встретиться в любом месте украинского Донбасса, где идет война», – сказал он.
По оценкам Соединенных Штатов, российская армия перебросила к российско-украинской границе более 40 тактических батальонов, что может насчитывать до 40 000 солдат. Это будет крупнейшее наращивание российских войск возле Украины с 2014 года, когда российские войска вторглись в страну и оккупировали Крым.
Ранее во вторник Минобороны России заявило, что более 20 кораблей также участвовали в учениях в Черном море, граничащих с обеими странами. Корабельный отряд в составе фрегатов «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен», малых ракетных кораблей «Грейворон» и «Вишный волошик», а также ракетных катеров, малых противолодочных кораблей и больших десантных кораблей провел ответные действия. Это означает имитацию противника с помощью радиоэлектронных помех и условное применение средств ПВО ».
В своем выступлении Зеленский призвал граждан Украины объединиться перед лицом военной угрозы России. «Украина и Россия, несмотря на их общее прошлое, по-разному смотрят в будущее. Мы. Вы. Вы. Но это не обязательно проблема, это возможность. По крайней мере – возможность, пока не стало слишком поздно, чтобы остановить роковую математику. будущих военных потерь ».
Он обвинил Россию в ее отказе поддержать «публичное заявление» о восстановлении полного прекращения огня в регионе, несмотря на «поддержку всех сторон».
На прошлой неделе украинский президент встретился в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, которые присоединились по видеосвязи, чтобы обсудить ухудшающуюся ситуацию с безопасностью на востоке Украины и оккупацию украинских земель. Три лидера завершили встречу, призвав Россию вывести дополнительные силы, которые были сосредоточены на границе с Украиной.
Анна Чернова и Захра Аллах из московского CNN внесли свой вклад в освещение событий.