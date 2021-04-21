Зеленский пригласил на встречу президента России Владимира Путина

Зеленский позвонил во вторник вечером во время публичного выступления, призвав Путина возобновить прекращение огня в регионе, поскольку, по его словам, «миллионы жизней» находятся в опасности.

«Предложено встретиться по линии связи, чтобы как можно точнее увидеть и понять ситуацию. Что я должен понимать? Я хожу туда каждый месяц. Господин Путин!» Зеленский сказал.

«Я готов пойти дальше и пригласить вас встретиться в любом месте украинского Донбасса, где идет война», – сказал он.

Накопление Российские войска на границе Это вновь обострило напряженность на востоке Украины, где правительственные силы вступили в напряженную конфронтацию с поддерживаемыми Россией сепаратистами, которые с 2014 года призывают к независимости от Киева.

По оценкам Соединенных Штатов, российская армия перебросила к российско-украинской границе более 40 тактических батальонов, что может насчитывать до 40 000 солдат. Это будет крупнейшее наращивание российских войск возле Украины с 2014 года, когда российские войска вторглись в страну и оккупировали Крым. Ранее во вторник Минобороны России заявило, что более 20 кораблей также участвовали в учениях в Черном море, граничащих с обеими странами. Корабельный отряд в составе фрегатов «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен», малых ракетных кораблей «Грейворон» и «Вишный волошик», а также ракетных катеров, малых противолодочных кораблей и больших десантных кораблей провел ответные действия. Это означает имитацию противника с помощью радиоэлектронных помех и условное применение средств ПВО ». В своем выступлении Зеленский призвал граждан Украины объединиться перед лицом военной угрозы России. «Украина и Россия, несмотря на их общее прошлое, по-разному смотрят в будущее. Мы. Вы. Вы. Но это не обязательно проблема, это возможность. По крайней мере – возможность, пока не стало слишком поздно, чтобы остановить роковую математику. будущих военных потерь ». READ Профессор говорит, что план Японии по устранению радиоактивной воды не опасен Он обвинил Россию в ее отказе поддержать «публичное заявление» о восстановлении полного прекращения огня в регионе, несмотря на «поддержку всех сторон». На прошлой неделе украинский президент встретился в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, которые присоединились по видеосвязи, чтобы обсудить ухудшающуюся ситуацию с безопасностью на востоке Украины и оккупацию украинских земель. Три лидера завершили встречу, призвав Россию вывести дополнительные силы, которые были сосредоточены на границе с Украиной. НАТО также выразило глубокую озабоченность по поводу российских военных подкреплений возле Украины, как они это описали. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на прошлой неделе Как «часть более широкой модели агрессивных действий России». Тогда он сказал: «Союзники полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, и мы призываем Россию немедленно остановить эскалацию, прекратить агрессивные провокации и соблюдать свои международные обязательства».

Анна Чернова и Захра Аллах из московского CNN внесли свой вклад в освещение событий.