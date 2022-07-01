Зеленский призвал Австрию поддержать Россию и обвинил Россию в укрывательстве киберпреступников

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Австрию к усилению поддержки, подчеркнув, что российская блокада морских портов его страны грозит голодом. Выступая поздно вечером в четверг с виртуальным обращением к австрийским жителям и политикам, он обвинил Кремль в угрозе глобальной кибербезопасности и укрывательстве хакеров — обвинение, которое давно выдвигает Запад. Примечательно, что комментарии Зеленского прозвучали на цифровом фестивале после того, как австрийские законодатели отклонили его предложение выступить в парламенте страны.

Выступая на Фестивале цифровых технологий и медиа 4Gamechangers в австрийской столице Вене, Зеленский попросил канцелярию занять позицию против Российской Федерации. Он призвал усилить санкции против Кремля, подчеркнув, что блокада Россией украинского порта грозит голодом и исходом мигрантов. Интересно, что ранее на этой неделе Путин отрицал, что его силы препятствуют экспорту зерна в украинские порты. Он также призвал европейский континент снизить свою зависимость от России.

«Только посмотрите на цены на топливо, газ и т.д. Выдержки из них. Ни одна страна не может разрушить жизнь всех в Европе или даже во всем мире! Эту игру нужно менять!», — подчеркнул Зеленский.

Россия тратит миллионы на распространение лжи

Украинский лидер также обвинил администрацию Путина в укрывательстве киберпреступников и создании угрозы глобальной кибербезопасности. «Я уверен, вы все понимаете, как крупные компании игнорируют право людей на неприкосновенность частной жизни и собирают столько данных о каждом человеке. Но… что вы можете противопоставить, когда самая большая страна в мире делает это и даже намного хуже?» вопрос.

Обращаясь к собравшимся в Вене, Зеленский также подчеркнул, что Москва проводит полномасштабную кампанию по дезинформации, финансируя государственные вещательные компании для распространения своей пропаганды. По словам украинского лидера, Кремль потратил огромные деньги на государственные СМИ, которые, в свою очередь, распространяли ложь.

«О каком доверии к СМИ можно будет говорить со временем, если Россия продолжит тратить миллиарды долларов в год на распространение лжи, и эта ложь останется в информационном пространстве даже в Евросоюзе?» Об этом он сообщил участникам Венского форума.

(Фото: Президент Украины)