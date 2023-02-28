Зеленский призвал американские компании покинуть Россию и инвестировать в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник призвал американские компании, которые все еще ведут бизнес в России, покинуть ее и помочь Украине восстановить ее разрушенную инфраструктуру.

В прямом обращении к совету директоров Национальной ассоциации промышленников Зеленский сказал, что у американских компаний есть возможность «занять лидирующие позиции в восстановлении экономики и инфраструктуры Украины», гарантируя при этом, что Москва будет наказана за вторжение в Украину.

Это противостояние продолжается и сейчас. Именно поэтому мы сейчас призываем все компании приходить в Украину и уходить с российского рынка», — сказал Зеленский.

Он добавил: «Понятно, что восстановление Украины после боевых действий даст исключительное моральное преимущество всем компаниям, которые будут в нем участвовать». Ясно и то, что каждая компания, которая сейчас хоть как-то помогает российской тирании, не сможет избежать проблем и кризиса своей репутации. «

Лишь несколько десятков американских компаний по-прежнему работают в России в обычном режиме, а более 300 либо временно приостановили свою деятельность, либо полностью покинули страну. Согласно анализу из Института исполнительного лидерства Йельского университета.

Санкции США затруднили ведение бизнеса компаниями в России, и компании столкнулись с огромным давлением общественности, чтобы они покинули страну после жестокого вторжения президента России Владимира Путина в феврале прошлого года. На прошлой неделе пользователи соцсетей обвинили голландскую пивоваренную компанию Heineken в недостаточно быстром уходе из России.

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Зеленский сказал, что американские компании должны инвестировать в Украину сейчас, пока еще идет война, чтобы воспользоваться возможностями в области экологически чистой энергии, нефтепереработки и производства оружия, а также помочь нации восстановить ветхие многоквартирные дома и социальные центры.

«Все это не просто инвестиционные возможности, не только отрасли и не только рост. Это широкое поле для побед. Ваши победы, американский бизнес, — сказал он. — И я призываю вас готовиться к этим победам сейчас, прийти к Украине сейчас, чтобы к тому времени, когда мы восстановим мир, это будет Ваша тяжелая работа, которая уже дала результаты».

Президент Национальной ассоциации промышленников Джей Тиммонс заявил Зеленскому, что американские производители «будут там», чтобы помочь восстановить Украину, когда война закончится.