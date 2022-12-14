Зеленский призвал Европу поддержать военный суд российских лидеров — мир

СТРАСБУРГ (Рейтер) — Президент Украины Владимир Зеленский в среду призвал Европу помочь быстро создать суд, чтобы судить руководство России за «преступление агрессии» после принятия награды Европейского союза в области прав человека.

Я призываю всех вас, ваши партии и страны активно поддержать эту акцию. «Суд должен начать работать», — заявил Зеленский в своем выступлении перед Европарламентом по видеосвязи.

«Необходимо воплотить это в жизнь как можно скорее».

Зеленский сделал такой звонок, когда ему вручали ежегодную Сахаровскую премию Европейского Союза от имени «мужественного народа Украины».

Исполнительный директор ЕС разделяет надежды Украины на создание трибунала для суда над высокопоставленными чиновниками в Москве и призывает страны-члены блока поддержать его.

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Многие страны ЕС, включая страны Балтии, Польшу и Нидерланды, поддержали это предложение.

Украина настаивает на создании специального трибунала для привлечения Кремля к ответственности за «преступление агрессии», потому что это выходит за рамки юрисдикции МУС.

«Разрушенные Россией города и села, уничтоженные жизни должны быть отражены в приговорах не только тех, кто непосредственно все это совершил, но и тех, кто организовал и начал эту агрессию», — сказал Зеленский.

Украинский лидер настаивал на том, что его страна в конечном итоге одолеет силы вторжения Москвы и нанесет сокрушительный удар по амбициям президента России Владимира Путина.

Зеленский заявил: «Мы победим, чтобы не было попыток применить политику геноцида против нашего народа снова ни в Украине, ни во всей Европе».

«Мы должны и будем обеспечивать новую эффективную архитектуру безопасности для глобальной свободы и международного правопорядка».