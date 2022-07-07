Зеленский призвал крупнейшего независимого нефтетрейдера прекратить поставки из России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера, голландскую компанию Vitol, прекратить поставки российской нефти.

согласно с Канцелярия президентаОт имени главы государства в компанию направил личное письмо советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко, сообщает Укринформ.

В письме, говорится в сообщении, Остенко просил нефтетрейдинговую компанию сообщить, когда будет отгружен последний баррель российской нефти и объем отгрузки к этой дате.

В Офисе президента отметили, что Зеленский впервые обратился к Vitol с просьбой прекратить торговые отношения с Россией в марте этого года.

В апреле российский нефтетрейдер заявил, что объемы российской нефти «значительно сократятся во втором квартале по мере сокращения существующих контрактных обязательств» и что он прекратит торговлю российской нефтью к концу 2022 года.

«Однако в письме Олег Устенко подчеркнул, что эти обещания не были выполнены. Собранные Global Witness данные о доставке Refinitiv показали, что Vitol зафрахтовала более 11 миллионов баррелей нефти через российские порты в июне. С начала российского вторжения от 24 февраля Компания зафрахтовала отгрузки более 38 млн баррелей нефти из портов России на сумму около 3,21 млрд долларов (в среднем более 9 млн баррелей в месяц).

Помимо российской нефти Vitol экспортирует казахстанскую нефть и нефтепродукты через российские порты.

Фото: офис президента