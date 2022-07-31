Зеленский призвал к эвакуации с донецкой линии фронта

Президент Украины в субботу призвал мирных жителей покинуть прифронтовую Донецкую область, где происходили ожесточенные столкновения с российской армией, а Киев призвал Красный Крест и ООН добраться до своих солдат, задержанных российскими войсками.

Восточная Донецкая область столкнулась с основным ударом российского наступления, поскольку его наступление на Киев провалилось через несколько недель после вторжения, начавшегося 24 февраля.

В своем ежедневном выступлении Зеленский предупредил, что тысячи людей, в том числе дети, все еще находятся на полях сражений в регионе. По словам губернатора Донецкой области, в пятницу шесть мирных жителей погибли и 15 получили ранения.

«Уже есть решение правительства об обязательной эвакуации из Донецка», — сказал Зеленский, подчеркнув призывы властей покинуть осажденный район в последние недели.

«Оставьте, мы поможем», — сказал Зеленский. «На данном этапе войны терроризм является главным оружием России».

Зеленский в своем выступлении в очередной раз оказал давление на международное сообщество, особенно на США, чтобы заставить Россию официально объявить «государственным спонсором терроризма».

Он повторил звонок на следующий день после взрыва тюрьмы с украинскими военнопленными в подконтрольной Кремлю Олиновке, в результате которой погибли десятки человек, поскольку Киев и Москва обменялись обвинениями.

В субботу украинский правозащитник Дмитрий Лубинец заявил по национальному телевидению, что обратился в Международный комитет Красного Креста и миссию ООН по наблюдению за соблюдением прав человека с просьбой поехать в Олиневку.

Он сказал, что Международный комитет Красного Креста подал заявку, но еще не получил разрешения от россиян.

— «Отвратительная провокация» —

Минобороны России обвинило Киев в бомбардировке Оленевской тюрьмы ракетами дальнего действия, поставленными США, в «ужасной провокации», направленной на то, чтобы помешать пленным солдатам сдаться.

В субботу издание сообщило, что среди погибших были украинские военнослужащие, которые сдались после нескольких недель боев перед лицом жестоких бомбардировок российскими сталелитейных заводов на растянувшейся Азовстали в портовом городе Мариуполь.

История продолжается

Минобороны заявило, что 50 украинских военнопленных погибли, 73 госпитализированы с тяжелыми травмами.

«Вся политическая, юридическая и моральная ответственность за эту кровавую расправу над украинцами лежит на лично Зеленском, его преступном режиме и поддерживающем их Вашингтоне», — говорится в заявлении.

Зеленский прямо обвинил Россию.

«Это было преднамеренное военное преступление России, преднамеренное массовое убийство украинских военнопленных», — сказал он.

Среди сдавшихся на «Азовстали» были бойцы полка «Азов».

Командир полка «Азов» Майкита Надаучи заявил, что считает нападение на тюрьму «актом публичной казни».

— Газпром отключает Латвию —

В субботу российский энергетический гигант «Газпром» также приостановил поставки газа в Латвию в связи с последним сокращением поставок газа в страны Европейского Союза, которые обвинили Россию в сокращении поставок в ответ на западные санкции, введенные в связи с вторжением Москвы в Украину.

Conexus Baltic Grid подтвердила латвийскому информационному агентству LETA, что «Газпром» проинформировал его о приостановке поставок, но сказал, что другие поставщики продолжают их.

«Сегодня «Газпром» приостановил поставки газа в Латвию… из-за нарушения условий» закупки, — сообщила компания в Telegram.

Министр экономики Латвии Илсе Индрикссон заявила агентству LETA, что его страна «не зависит от поставок природного газа из России».

«Газпром» значительно сократил поставки газа в Европу по газопроводу «Северный поток» в среду примерно до 20 процентов от его пропускной способности. Потоки газа в Европу в июне дважды сокращались.

Ранее российская государственная компания объявила, что сократит поставки до 33 миллионов кубометров в сутки, что составляет половину объема поставок с момента возобновления работы на прошлой неделе после 10 дней технического обслуживания.

«Газпром» сослался на остановку одной из последних турбин газопровода «техническим состоянием двигателя».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков обвинил санкции Евросоюза в ограниченных поставках.

Европейский союз на этой неделе утвердил план по сокращению потребления газа в знак солидарности с Германией, по которой проходит газопровод «Северный поток», предупредив о российском «шантаже».

— Поджечь хлебные поля —

Российские удары продолжали обрушиваться на украинские города в субботу.

Украинские власти заявили, что в результате российских бомбардировок, направленных на юг и восток страны, один человек погиб на юге Николаева, а еще один — на востоке Бахмута.

Он добавил, что число погибших в результате облавы на николаевском автовокзале в пятницу возросло до семи после того, как двое мужчин скончались в больнице.

Мэр Игорь Терехов сообщил в Telegram, что три российские ракеты С-300 попали в школу на востоке Харькова, добавив, что главное здание разрушено.

Представитель Украины заявил, что силы его страны подожгли зерновые поля вокруг Мариуполя, чтобы они не могли быть использованы российскими войсками.

«Силы сопротивления в Мариуполе подожгли поля с зерном, чтобы его не украли оккупанты», — заявил пресс-секретарь Одесского областного военного управления Сергей Брачук.

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