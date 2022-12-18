Зеленский призвал Францию ​​передать Украине активы российской олигархии

Во Франции, как и в других странах Европы и мира, очень много недвижимости и счетов, которые принадлежат России, российскому олигарху, и было бы целесообразно отдать эти активы Украине, а не выделять помощь из Французский бюджет.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в Собеседование С французскими каналами TF1 и LCI, сообщает Укринформ.

«Франция заморозила некоторые активы. Война приносит разрушения. Вчера они (русские) разбомбили еще одну школу, позавчера разрушили институт… Я благодарен Франции за помощь. Но у меня вопрос: Франция поддерживает нас, потому что поддерживает демократию и защищает наши общие ценности, но есть счета очень богатых людей, так что дайте нам эти деньги. Почему вы берете из бюджета? Я думаю, что это выход. Это имущество стоит миллионы, почему не «Не продаем ли мы это имущество, замораживаем активы, даем деньги, помогаем Украине? Я думаю, это справедливо. Они забрали наши дома, захватили сотни тысяч домов, сотни тысяч квартир были разрушены», — сказал Зелинский.

По его словам, к этим активам относятся не только счета или недвижимость, это могут быть и скрытые счета, счета юридических лиц, зарегистрированных в других юрисдикциях, и так далее.

Как сообщалось, по данным Минздрава, для восстановления разрушенных Россией больниц необходимо более 1 миллиарда долларов.

ий