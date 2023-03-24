Зеленский призывает Евросоюз дать самолеты или ракеты или ждать долгой войны | Новости войны между Россией и Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к европейским лидерам с просьбой быстро увеличить поставки современных вооружений его войскам, особенно реактивным истребителям и ракетным комплексам большой дальности, иначе им следует готовиться к многолетней войне.

Выступая в поезде в Киев после своего третьего за два дня визита в разоренные войной районы вблизи линии фронта на юге и востоке Украины, Зеленский дал эмоциональный отчет о том, что он увидел во время своего выступления на саммите лидеров Европейского Союза. в Брюсселе по видеосвязи, сообщил официальный представитель ЕС.

В длинной, иногда суровой речи Зеленский сказал в четверг, что Европейский союз как блок должен принять меры по сдерживанию России, поскольку ее вторжение в Украину идет уже второй год.

Хотя он приветствовал недавний план Европейского союза по отправке в Киев миллиона артиллерийских снарядов, он продолжал требовать боевые самолеты и ракеты, которые, по его мнению, будут более эффективными для отражения российских войск.

Комментарии Зеленского представляют собой необычайно открытое проявление недовольства европейскими странами, которые жертвуют на военные нужды Украины. Он также пожаловался, что Европейский Союз, похоже, не торопится вводить новые санкции против Москвы.

Если Европа будет ждать, зло может успеть перегруппироваться и подготовиться к многолетней войне. «В ваших силах предотвратить это», — сказал он лидерам ЕС.

Если Европа будет колебаться, зло может подготовиться к многолетней войне, в ваших силах не допустить этого — обращение Владимира Зеленского к участникам заседания Совета Европы ➡️ https://t.co/7SLNOT3Q9S — Миссия UKR в Европейском Союзе (UA_EUMission) 23 марта 2023 г.

Украинский лидер заявил, что именно Евросоюз затянул решения о предоставлении дальнобойного оружия и современных боевых самолетов, а также о продвижении переговоров о предоставлении его стране членства в ЕС.

«Уважаемые коллеги, не кажется ли вам, что наши успехи были меньше, чем задержка в наших совместных действиях? К сожалению, это так. И Кремль это видит.

Мы не можем и дальше затягивать с передачей оружия нашим солдатам… Нужны современные самолеты. Мы говорили об этом. Действительно ли есть какое-то обоснование задержки с современными самолетами? «

Комментируя свой визит на передовую, Зеленский сказал: «Не дай Бог никому в мире увидеть свои города пустыми из-за угрозы терактов, как Краматорск или десятки других городов Донбасса».

«Не дай Бог кому-либо увидеть, как это происходит в его или ее стране».

Зеленский также поблагодарил Польшу и Словакию — ныне членов НАТО и бывших участников Варшавского договора советской эпохи — за согласие поставить МиГи советского производства, на которых украинские летчики могут летать без дополнительной подготовки. Другие западные союзники выразили серьезные сомнения в отношении отправки современных западных истребителей в Украину.

48-часовой визит Зеленского за пределы Киева на этой неделе произошел, когда улучшение погоды проложило путь к возможным новым атакам с обеих сторон.

Суровая зимняя погода, сменившаяся распутицей с оттепелями, помешала крупным переменам на поле боя, и в последние месяцы война в значительной степени зашла в тупик.

Но обращение Зеленского к ЕС также прозвучало после того, как Александр Серский, командующий сухопутными войсками Украины, намекнул на долгожданное контрнаступление на Украине, когда заявил в четверг, что его силы планируют воспользоваться тем фактом, что российские силы выглядят «истощенными». «под Бахмутом, место самого продолжительного и кровопролитного сражения со времен покорения Москвы в прошлом году.

«Агрессор не терял надежды захватить Бахмут любой ценой, несмотря на потери в живой силе и технике», — сказал Серский.

«Они ничего не жалеют, теряют большие силы и истощаются. Очень скоро мы воспользуемся этой возможностью, как мы это сделали под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Кубянском», — сказал он, имея в виду успешные украинские контратаки в прошлом году.

Киев считает Бахмут ключом к отражению российских войск на всем Восточном фронте.

Глава российской группы наемников Вагнер заявил на этой неделе, что его силы контролируют около 70 процентов Бахмута. Российский помощник в Донецкой области сказал, что город «практически окружен».