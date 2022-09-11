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Зеленский радуется, когда Россия бежит из ключевого узла поставок на Украине

11 сентября, 2022
Vsevolod Egorov

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в субботу, что Москва «испугалась» после того, как получила контроль над ключевым российским узлом поставок.

«В эти дни российские военные показывают себя с лучшей стороны — показывают свою спину». Об этом Зеленский заявил в видеообращении. Опубликовано на Facebook Поздняя суббота. «И, в конце концов, это хороший выбор для них — бежать. Агрессорам в Украине нет места и никогда не будет».

Отмечая важный поворотный момент в войне, Москва в субботу вывела свои войска из ключевого города Кубянска, центрального на российских линиях снабжения, поскольку украинские войска отвоевали территорию, утраченную в первые дни вторжения, уже седьмого. месяц.

Украинские солдаты держат флаг на крыше в Кубянске, Украина.
Telegram @kuptg через REUTERS
На этом фото, сделанном 10 сентября 2022 года в Балаклеи Харьковской области, виден подбитый военный танк.
сент. 10, 2022 Подбитый военный танк в Палалье, Харьковская область.
AFP через Getty Images

«Движение наших солдат по разным направлениям фронта продолжается», — сказал Зеленский. «В настоящее время в рамках активных действий с начала сентября уже освобождено около 2000 километров (12,50 миль) нашей территории».

Он добавил: «Я благодарю всех наших защитников, которые сделали наш победный подход еще более конкретным в эти недели!»

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